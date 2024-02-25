في فرح نادر.. سيارة تتحوّل إلى بيت مؤقت لعروسين بغزة (صور)

الأناضول_ في سيارة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بدأ عروسان فلسطينيان أولى لياليهما بعد أن أقاما مراسم الزواج داخل مدرسة تستضيف نازحين في وسط قطاع غزة.

وبجانب أحد الأرصفة تصطف السيارة بيضاء اللون، التي جمعت العروسين إبراهيم ونرمين، والتي تمت تغطية زجاجها من الداخل ببعض الأقمشة.