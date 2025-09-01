الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفط إسرائيلية شمالي البحر الأحمر
ارتفاع حصيلة زلزال أفغانستان إلى أكثر من 750 قتيلاً وجريحاً (فيديو)

منازل مدمرة في منطقة ضربها الزلزال
01 سبتمبر 2025، 4:56 ص

نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أفغان، اليوم الاثنين، قولهم إن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب أفغانستان ارتفعت إلى 250 قتيلاً.

وكانت الإحصائية الأخيرة تشير إلى مقتل 9 أشخاص فقط، في حين سادت تحذيرات ومخاوف من أن عدد القتلى والمصابين قد يكون بالمئات.

وأشار المسؤولون الأفغان إلى أن الزلزال أوقع كذلك أكثر من 500 مصاب، وسط توقعات بارتفاع حصيلة الضحايا خلال الساعات المقبلة.

وكان زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس "ريختر" قد ضرب شرقي أفغانستان وشعر به سكان مناطق واسعة من أفغانستان وباكستان.

وضرب الزلزال منطقة  "جلال آباد"، منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وذكر "المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض" أنه وقع على عمق 10 كيلومترات.

