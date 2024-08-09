تحدث المغني والرابر التونسي نوردو لـ"إرم نيوز" عن كواليس حفله الغنائي بمهرجان "صيف بنغازي"، والتفاعل الكبير من الجمهور مع أغنياته، وأشار إلى رفضه التصنيف الفني، ووصفه بمغني الراب، ونبه إلى أنه قدم كثيرًا من النوعيات الموسيقية المختلفة بعيدًا عن الراب، ويكشف لنا كثيرًا من التفاصيل حول خطواته وأعماله الفنية.

في البداية، كيف ترى تفاعل الجمهور الكبير معك خلال حفلك بمهرجان "صيف بنغازي"؟

سعيد للغاية بالتفاعل الكبير من الجمهور الذي حدث خلال الحفل، إذ الوصلات الغنائية الجماعية معي، شعرت بحب كبير وترحاب من الجمهور الليبي، خلال حفلتي بمهرجان صيف بنغازي، وانطلاقًا من هذا التفاعل، وطلب الجمهور التقاط الصور التذكارية معي، لقد نزلت عن المسرح، كُنت قريبًا من الجمهور، من أجل تلبية دعوة الحاضرين من الشباب، بالتقاط الصور التذكارية معي.

هل كُنت تتوقع هذا التفاعل الكبير، ووجود جمهور كبير في ليبيا يدعمك ويُتابع أعمالك الغنائية عن شغف؟

كنت أتوقع تفاعل الجمهور معي خلال الحفل، ولكن ليس بالطريقة التي حدثت، بصعود شاب على المسرح، من أجل الرقص على إحدى أغنياتي، تفاعل كبير لم أتوقع أن يكون بهذا الشكل الكبير، على الرغم من أنني أعرف جيدًا، أن لديّ جمهورًا كبيرًا في ليبيا من الشباب، أعدُّ نفسي محظوظًا بهذا اللقاء بالجمهور الليبي الشقيق في حفلي الغنائي بمهرجان "صيف بنغازي".

لماذا ترفض تصنيفك مغني راب أو "رابر"؟

لأنني أستطيع غناء كثير من الألوان الموسيقية المختلفة، أحاول تقديم أشكال موسيقية متنوعة ومختلفة، من دون الثبات على الراب فقط، أعتقد أن هذا التصنيف كمغني راب، هو مُرتبط بمرحلة البدايات، والتي شهدت غناء الراب، أرفض التصنيف الفني لأنه يُقيد الفنان، وأحب أن يُقال عني الفنان أو المغني وليس الرابر.

ما هو التأثير الذي أحدثته مُشاركتك بالتريو الغنائي مع أحمد سعد وأحمد زعيم بأغنية "يا عراف"؟

تأثير كبير أحدثته هذه الأغنية، إذ حققت نجاحًا غير عادي منذ أن طُرِحَت على منصات الموسيقى المختلفة، فكرة رائعة جمعت ثلاثة مُطربين معًا، سعدت للغاية بالمشاركة بها، ما زالت الأصداء مُستمرة حتى الآن على هذه الأغنية، وتحقيقها عشرات الملايين من المشاهدات، أمر جيد للغاية، كل هذه العوامل التي أحدثتها الأغنية، أسهمت أيضًا في تعريف الجمهور المصري، وفي الوطن العربي بي.

ما هي رؤيتك للمشاركة بديو غنائي جمعك بالمطربة المصرية بوسي بالأغنية الدعائية للجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق"؟

سعيد للغاية بالمشاركة في غناء الأغنية الدعائية للفيلم، عمل مميز وناجح للغاية، بالتأكيد ستكون هناك رغبة في تقديم أغنية دعائية لهن، أشكر مخرج العمل طارق العريان على اختياري للمشاركة في أداء الأغنية الدعائية للفيلم، أصداء إيجابية للغاية حققتها الأغنية، سعيد بخطواتي الغنائية بتقديم ديوهات غنائية مع نجوم مصريين.

في النهاية، ماذا عن مشاريعك الغنائية الجديدة؟

لديّ مشاريع جديدة أعمل عليها حاليًّا، أغنيات منفردة، إلى جانب النقاش في مشروعات أخرى مع مُطربين آخرين، سوف أعلن التفاصيل كلها في الوقت المناسب، لا أحب أن أتحدث عن أعمالي قبل تنفيذها وطرحها.