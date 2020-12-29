29 ديسمبر

لأول مرة.. تطوير قمر صناعي ياباني من الخشب

لأول مرة.. تطوير قمر صناعي ياباني م...

أعلنت جامعة "كيوتو" اليابانية أنها اتفقت مع شركة "سوميتومو فورستري" لبناء أول قمر صناعي من الخشب بحلول عام 2023؛ وذلك بهدف تقليل النفايات الفضائية المتزايدة.

المصدر: إرم نيوز

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أعلنت جامعة ”كيوتو“ اليابانية أنها اتفقت مع شركة ”سوميتومو فورستري“ لبناء أول قمر صناعي من الخشب بحلول عام 2023؛ وذلك بهدف تقليل النفايات الفضائية المتزايدة.

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وقالت الشركة إنها بدأت أبحاثها بشأن استخدام الأشجار والمواد الخشبية في الفضاء، وتخطط لتجربة أنواع مختلفة من الخشب في بيئة مماثلة للفضاء على الأرض.

وتمثل نفايات الفضاء مشكلة متزايدة مع إطلاق المزيد من الأقمار الصناعية بمرور الوقت، أما الخشبية فتحترق دون إطلاق مواد ضارة للغلاف الجوي.

وأشار تقرير لموقع ”بيزنس انسايد“، اليوم الثلاثاء، إلى أن النفايات والحطام الفضائي أصبحا مصدر قلق متزايدا بين الخبراء.

ونقل عن دانييل أولتروج، مدير مركز معايير الفضاء والابتكار (CSSI)، أن هناك 760 ألف جسم يتجاوز حجمه  سنتيمترا واحدا، موجودة في المدار بالوقت الحالي.

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وأضاف أن هذا الرقم في تزايد مستمر، خاصة مع إطلاق الشركات التجارية لأبراجها الخاصة من الأقمار الصناعية؛ فقد أطلقت شركة SpaceX التابعة لشركة ايلوم ماسك ما يقرب من 900 من أقمارها الصناعية ستارلنك عالية السرعة لبث الإنترنت، وتخطط لإطلاق ما يصل بين 12000 و 42000 في النهاية.