وصف بالعميل الأسطوري.. وفاة جورج بليك أشهر جواسيس حقبة الحرب الباردة

توفي رجل الاستخبارات السوفييتي الأسطوري العميل المزدوج البريطاني جورج بليك، اليوم السبت، عن عمر ناهز 98 عاما، في موسكو، وفقا لوكالة الأنباء الروسية الحكومية ”ريا نوفيستي“.

وقال مدير المكتب الإعلامي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي إيفانوف: ”رحل ضابط الاستخبارات الأسطوري العقيد المتقاعد في جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، جورج بليك، كان رجلاً محباً بصدق لبلدنا، وأعجب بالإنجاز البطولي لشعبنا خلال الحرب الوطنية العظمى“.

وصرح إيفانوف لصحيفة ”روسكايا جزييتا“ الروسية، أن بليك، الذي سبق أن احتفل في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعيد ميلاده الـ 98، أصيب بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، وسرعان ما وصل إليه فريق الإسعاف، وتمكن من إعادة ضبط مستوى الضغط، لكنه فارق الحياة بعد عدة دقائق.

وأفادت الصحيفة بأن سبب وفاة بليك لا علاقة له بفيروس كورونا المستجد.

وقدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه بوفاة بليك، وقال، وفق بيان صادر عن الكرملين: كان بليك مهنيا لامعا، يتمتع بنشاط وشجاعة، قدم مساهمة لا تقدّر بثمن لضمان التوازن الاستراتيجي والسلم في العالم. ستبقى الذكرى المضيئة لهذا الرجل الأسطوري في قلوبنا أبدا.

ولد بليك في مدينة روتردام الهولندية في عام 1922، وكانت والدته هولندية ووالده مصريا من أصول يهودية.

شارك بليك بنشاط في المقاومة الهولندية إبان الحرب العالمية الثانية، وفر في عام 1942 إلى بريطانيا، حيث التحق بالبحرية الملكية، ثم انضم إلى جهاز الاستخبارات البريطاني MI6 وكان يساعده في تجنيد عناصر جدد بأوروبا الشرقية.

وفي عام 1948 أوفد بليك إلى سيئول تحت غطاء منصب نائب القنصل البريطاني، وتم أسره مع غيره من الدبلوماسيين البريطانيين لدى كوريا الشمالية إبان الحرب الكورية التي اندلعت في يونيو 1950.

وأمضى بليك ثلاث سنوات (حتى عام 1953) محتجزا في كوريا الشمالية، حيث رأى آثار قصف هذه البلاد واطلع على العقيدة الماركسية وأصبح شيوعيا.

وشدد بليك مرارا، لاحقا، على أنه لم يتعرض لأي ضغط لتغيير مواقفه السياسية، وكان قراره باعتناق الأفكار الماركسية طوعا بمحض إرادته.

ومنذ ذلك الحين، انطلق تعاون بليك مع الاتحاد السوفيتي والذي استمر أكثر من 20 عاما.

وسلم بليك خلال هذه الفترة إلى موسكو كميات ضخمة من البيانات السرية التي أتاحت للمخابرات السوفيتية الكشف عن العديد من العملاء المزدوجين البريطانيين.

وتم اكتشاف بليك في بريطانيا عام 1959، وفي عام 1961 أمرت محكمة مغلقة بسجنه لمدة 42 عاما؛ (أي ثاني أطول عقوبة سجن في تاريخ المملكة المتحدة).

وأمضى بليك خمس سنوات وراء القضبان، وفي عام 1966 هرب من السجن بمساعدة معتقلين آخرين من النشطاء المناهضين لبرنامج بريطانيا النووي العسكري.

واستطاع بليك الفرار من بريطانيا عبر قناة المانش ووصل بسلامة إلى ألمانيا الشرقية، ومنها إلى الاتحاد السوفيتي.

وكان بليك يقيم منذ ذلك الحين في موسكو وظل حتى وفاته ملتزما بالشيوعية.

وأعرب بليك في نوفمبر 2017، بمناسبة عيد ميلاده الـ95، عن قناعته بأن خياره كان صحيحا، قائلا إن رجال الاستخبارات الروس يواجهون مهمة إنقاذ العالم من خطر الحرب النووية، في ما وصفه بـ“المعركة بين الخير والشر“.