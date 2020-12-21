كرنفال "احتجاجي" في توزر التونسية (فيديو)

نفّذ سكان محافظة توزر، جنوب العاصمة تونس ، فعالية احتجاجية على طريقتهم الخاصة مستخدمين الغناء والرقص و الجمال والأحصنة للتعبير عن مطالبهم في محيط مقر المحافظة، في مشهد كرنفالي.

وتجمّع المئات من سكان توزر، أمام مقر المحافظة، رفقة عدد من الفرق الفنية الشعبية ونفذوا وقفة احتجاجية، راقصة وترديد عدد من الأغاني الوطنية.

وقام سكان المحافظة، بهذا التحرك الاحتجاجي الخاص، بعد أن أغلق عدد من الشباب الطرق واحرقوا العجلات المطاطية، في الأيام الماضية.

ويحتج سكان محافظة توزر بسبب ما يصفونه بـ“تملّص السلطات المحلية من وعودها“، ويطالبونها بتمكين عدد من المواطنين من أراض سكنية.

ونُصب، المحتجون ،مؤخرا خيمة للاعتصام في ساحة الاستقلال أمام مقر المحافظة، وطالبوا بحل المجلس البلدي وإقالة المحافظ، على خلفية عدم تمكينهم من تماك الأراضي السكنية.

وأسفرت المواجهات بين عناصر الأمن التونسي والمحتجين، عن إصابة 4 أمنيين و 3 مواطنين بجروح، استوجبت نقلهم إلى المستشفى.

وأحرق المحتجون إطارات مطاطية أمام مقر المحافظة وعدد من الشوارع، مشددين على تمسكهم بتسوية وضعية اراض ملك الدولة، قام عدد من المواطنين ببناء مساكن فيها، مطالين شهادات تثبت ملكيتهم لهذه المنازل.

وفي المقابل ذكر محافظ توزر ،محمد أيمن البجاوي، أنه اجتمع بممثّلين عن المحتجين في مناسبات سابقة، معتبرا أن استغلال أراضي الدولة والشروع في البناء فوقها ”عملية غير قانونية“.