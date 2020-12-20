وفاة ابن شقيق أردوغان بفيروس كورونا

توفي أحمد أردوغان ،ابن حسن أردوغان شقيق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عمر ناهز 73 عاما بعد صراع مع فيروس كورونا.
وذكرت مواقع تركية أن أحمد أردوغان نُقل إلى العناية المركزة في مستشفى قوجة إيلي الحكومي ،بعد ظهور نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية، وظل متصلاً بجهاز التنفس.
وتوفي أحمد أردوغان الليلة رغم كل المحاولات الطبية لإنقاذه.
وأشارت المصادر أن جثمانه سيدفن في مسقط رأسه في منطقة جونيسو في ريزي التركية لدفنه في مقبرة الأسرة في قرية دومانكايا.
و كان قريب أردوغان يعيش في منطقة يوفاجيك التابعة لمقاطعة باشيسكيله في محافظة قوجة إيلي التركية، وسبق أن زرع دعامة منذ عامين بسبب مرض في القلب.
وتذكر الإحصائيات الرسمية أن عدد حالات الإصابة في تركيا بلغت أكثر من مليونين بينها 17851 وفاة.