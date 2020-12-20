وفاة ابن شقيق أردوغان بفيروس كورونا

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توفي أحمد أردوغان ،ابن حسن أردوغان شقيق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عمر ناهز 73 عاما بعد صراع مع فيروس كورونا. وذكرت مواقع تركية أن أحمد أردوغان نُقل إلى