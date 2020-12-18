تسريب لأسعار لقاحات كورونا يحرج المفوضية الأوروبية

نشرت وزيرة بلجيكية أسعار لقاحات ضد فيروس كورونا في تغريدة على ”تويتر“ قبل أن تحذفها، لاكتشفها أنها خالفت التزامات المفوضية الأوروبية مع مختبرات الأدوية بالحفاظ على سرية ذلك.

وقامت كاتبة الدولة المكلفة بالميزانية ”إيفا دي بليكير“، بنشر جدول عبر حسابها على ”تويتر“، الخميس، يتضمن المقابل المادي الذي وعدت به حكومتها صنَّاع اللقاحات الستة التي طلبتها، والمطابقة لثمن الوحدة المعمول به ضمن الاتحاد الأوروبي.

وجاء في الجدول:“أسترا زينيكا : 1.78 يورو للوحدة، جونسون آند جونسون 8.50 دولار، سانوفي/غلاكسو سميث كلين 7.56 يورو، فايزر/بيونتيك 12 يورو، كويفا 10 يوروات، موديرنا 18 دولارًا“.

وأكدت المفوضية، اليوم الجمعة، على أهمية السرية، من خلال الناطق الرسمي باسمها ستيفان دوكيرسميكر، حيث قال في الندوة الصحفية اليومية في بروكسيل:“كل ما يتعلق بمعلومات مثل سعر اللقاحات مشمول بالسرية، وهذا التزام مهم للغاية“.

وأشارت إلى أن ذلك“في مصلحة الشركة، ومصلحة المفاوضات الجارية مع الشركات الأخرى، ومطوري اللقاحات الآخرين“.

واعترفت الوزيرة البلجيكية بوقوعها بالخطأ أمام النواب البلجيكيين، قائلة:“كنت أسعى إلى الشفافية، لكن يبدو أنني بالغت في الشفافية“، مضيفة أن ذلك“لا يعرض للخطر“ تسليم اللقاح لبلجيكا.

وتمكنت مجموعات صناعة الأدوية من فرض هذا ”الشرط التعاقدي“ في كل أنحاء العالم بحسب الموقع السويسري ”لوماتان“.