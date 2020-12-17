هل تحوّل السعودية قبر حاتم الطائي لوجهة سياحية عالمية؟

يرقد الفارس والشاعر العربي المعروف، حاتم الطائي، في قبر ترابي يرتفع عن الأرض سنتمترات قليلة فقط، ودون أي اهتمام يذكر بمكانة الرجل، الذي يعد أشهر رموز الكرم عبر التاريخ، لكن المملكة العربية السعودية الباحثة عن موارد جديدة عبر قطاع السياحة قد تحول ذلك القبر لوجهة سياحية عالمية.

وأثار الكاتب السعودي سعود الفوزان، اليوم الخميس، الدعوة لاستثمار القبر بهدف جذب السياح إلى المملكة، لينضم بذلك لدعوات سابقة كثيرة قدمتها نخب ثقافية سعودية تضم كثيرا من الشعراء والأدباء والكتاب، ولم تلق حينها استجابة رسمية، لكنه أقرب للتحقق اليوم.

ويبدي القائمون على قطاع السياحة في المملكة، حماسا لكل الاقتراحات التي تردهم بشأن تطوير القطاع حديث العهد في البلاد، التي بدأت منذ أواخر العام الماضي فقط باستقبال السياح من مختلف دول العالم بعد أن ظلت لعقود غائبة عن خيارات السياح، الذي يقصدون دولا مجاورة مثل الإمارات ومصر.

ويوم أمس الأربعاء، كلّف وزير الثقافة السعودي بدر بن عبدالله آل سعود، هيئة الأزياء التابعة لوزارته، بترميم ثوب قديم لوالدة أحد السعوديين، بعد أن عرضه عبر موقع ”تويتر“، مشيرًا لكونه يعود لعمر 70 عامًا، ويمثل نموذجًا لزي ترتديه النساء في تلك الحقبة.

وتلك الاستجابة من الوزير الشاب، هي واحدة من مبادرات عديدة مشابهة استهدف من خلالها دعم فنانين وموسيقيين شبان ومخضرمين بالتزامن مع تنفيذ استراتيجية الوزارة، التي تتضمن بدورها إقامة العديد من الفعاليات الفنية والثقافية ودعم العاملين في القطاع الثقافي.

ويقول الكاتب الفوزان، إن ترميم القبر وتجهيزه سيكون كفيلا بجذب السياح إلى القرية التي يقع في منطقة حائل، واستقطب في السنوات الماضية كثيرا من الزوار ووسائل الإعلام.

وكتب عبر تويتر: ”لو كنت مسؤولا عن قبر حاتم الطائي في #حايل لوضعت عليه قبة مزخرفة وبجانبه فندق خمس نجوم، أجزم أن جميع المسيحيين سوف يزورونه أكثر من زيارتهم للفاتيكان، وسوف أحصد ملايين الدولارات لكن للأسف الصحوة جعلت قبور روادنا بالحضيض لأنها لا تفكر إلا بالقرون الوسطى وهذا ماجعلها بقاع الأمم“.

لو كنت مسؤولا عن قبر حاتم الطائي في #حايل لوضعت عليه قبه مزخرفه وبجانبه فندق خمسة نجوم اجزم أن جميع المسيحيين سوف يزورونه أكثر من زيارتهم للفاتيكان وسوف احصد ملايين الدولارات لكن للاسف الصحوة جعلت قبور روادنا بالحضيض لانها لا تفكر الا بالقرون الوسطى وهذا ماجعلها بقاع الأمم pic.twitter.com/MgrO4S6dU2 — سعود الفوزان (@saudfozan1) December 17, 2020

ولم تعلق الوزارة على دعوة الفوزان حتى ساعة إعداد هذا التقرير، لكن المملكة تعمل على تنشيط كثير من المواقع التاريخية داخل البلاد لتحويلها لوجهات سياحية مع ترقب تدفق جديد للسياح في الفترة المقبلة، مدفوعين بالتفاؤل من بدء نهاية جائحة كورونا مع بدء التطعيم ضده.

وعاش حاتم الطائي قبل الإسلام، وهو شاعر وفارس ينتمي لقبيلة طي العربية العريقة، وعرف بكرم ذاع صيته بين الناس، بينما لا يزال قبره وقصر ترابي قديم في قرية توران بالقرب من مدينة حائل، شاهدين على مآثر الرجل، الذي يتفاخر به العرب.

وتروي قصص التاريخ كثيرا من مآثر الرجل، الذي ذبح فرسه يوما لإطعام ضيفه، كما أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فك أسر ابنته سفانة بعد أن علم أنها ابنة حاتم الطائي تكريما لوالدها، الذي عرف عنه إطعام الجياع.