بعد توحد الدول المغاربية.. "اليونسكو" تدرج طبق الكسكسي ضمن قائمة التراث غير المادي‎

المصدر: أ ف ب

سجلت منظمة اليونسكو طبق ”الكسكسي“ شمال الأفريقي، اليوم الأربعاء، ضمن قائمتها للتراث العالمي غير المادي، إثر تقديم ملف مشترك من 4 دول مغاربية.

وفي حدث نادر، قدمت الجزائر، والمغرب، وموريتانيا، وتونس، ملفًا مشتركًا بعنوان ”الكسكسي: المعارف، والمهارات، والطقوس“.

وتتكون أساسيات الطبق من القمح أو الشعير، وتستعمل فيه اللحوم أو السمك والخضار، أو الفاكهة الجافة باختلاف المناطق والدول.

وعبرت الدول الأربع عن ”سعادتها“، اليوم الأربعاء، و“فخرها“ بهذا الاعتراف الثقافي، خلال احتفالية رسمية نقلها موقع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

ولا يشمل الملف أي وصفة محددة لإعداد الطبق، فيما يبدو تجنبًا للخلافات بين الدول.

ويحضر ”الكسكسي“ في جميع المناسبات العائلية، وتستعمل مكونات كثيرة مختلفة في تحضيره.

وقدم الملف المشترك، في آذار/مارس 2019، وهي المرة الأولى التي توحد فيها 4 دول من المغرب العربي جهودها في موضوع مماثل.

وأثار تقديم الجزائر ملفًا حول الطبق لليونسكو، في أيلول/سبتمبر 2016، غضب المغرب المجاور الذي يمثل غريمًا سياسيًا ودبلوماسيًا وثقافيًا لها، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لاحقًا.