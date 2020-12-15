الشرطة الإيرانية تداهم ناديا رياضيا للسيدات وتعتقل عددا من النساء (فيديو)

قال ناشطون إيرانيون عبر موقع التواصل الاجتماعي، إن قوات الأمن بمدينة الأهواز ذات الغالبية العربية جنوب البلاد، داهمت أحد الاندية الرياضية الخاصة بالنساء، وقامت باعتقال عدد من المتدربات.

وكتب الناشط الإيراني ”سعيد فتح اللهي“، إن ”قوات من الشرطة النسائية ترافقها عناصر من قوات الباسيج قامت بإغلاق أحد النوادي الرياضية للنساء بالقوة“، مضيفاً إن ”نظام الجمهورية الإسلامية ينتشر الظلم وكراهية النساء“.

وحث فتح اللهي قوات الشرطة في إيران إلى مكافحة عمليات السرقة والسطو بدلاً من مهاجمة النوادي الرياضية النسائية دون أمر من المحكمة، مؤكداً إعتقال عدد من النساء المتدربات.

من جانبه، برر موقع ”عصر جنوب“ الذي يعنى بتغطية أخبار اقليم خوزستان جنوب إيران، مداهمة قوات الشرطة لأحد أندية كمال الأجسام للسيدات في الأهواز ”بسبب وجود رجل“ داخل النادي.

وأكد الموقع الحكومي إن ”السلطات الأمنية أغلقت النادي بسبب عدم عدم الامتثال للبروتوكولات الصحية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد“.

حمله عوامل «ج‌ا» به یک باشگاه #زنان در اهواز به بهانه بدحجابی!!! اینجا ایران است!

حکومت حتی زنان را در یک باشگاه تماما زنانه آزاد نمی گذارد. و البته شجاعت و پاسخهای دختران ستودنی است👏👏👏.#مرگ_بر_دیکتاتور pic.twitter.com/V7lAdKgrEa — *خوشه‌های‌خشم* (@simasepehri95) December 14, 2020

گزارشی از یک بانوی هموطن

حمله ماموران جنایتکار رژیم با شوکر به یک باشگاه زنانه در #اهواز و مقاومت زنان ودستگیری چندتن#ایران pic.twitter.com/7lJGTOxQQl — بگونه (@begoonaah) December 14, 2020

ردود غاضبة

وفي سياق متصل، غرد عدد من الناشطين الإيرانيين على قيام قوات أمنية بمداهمة أحد الأندية الرياضية في الأهواز، وكتبت مغردة تدعى ”خوشه ها خشم“، إن ”هجوم عملاء الجمهورية الإسلامية على ناد للنساء في الأهواز بحجة الحجاب السيئ !!! هنا إيران! …“

حمله عوامل «ج‌ا» به یک باشگاه #زنان در اهواز به بهانه بدحجابی!!! اینجا ایران است!

حکومت حتی زنان را در یک باشگاه تماما زنانه آزاد نمی گذارد. و البته شجاعت و پاسخهای دختران ستودنی است👏👏👏.#مرگ_بر_دیکتاتور pic.twitter.com/V7lAdKgrEa — *خوشه‌های‌خشم* (@simasepehri95) December 14, 2020

فيما كتب مغرد يدعى ”اريانا“ في حسابه عبر ”تويتر“ معلقاً على الفيديو ”لقد وصل هذا النظام إلى ذروة القهر والطريق الوحيد لإنقاذ الشعب الإيراني هو الانتفاضة“.

فیلم دیگری از حمله وحوش علی خامنه ای باشگاه ورزشی بانوان در اهواز

وحوش علی خامنه ای به باشگاه ورزشی بانوان در اهواز کیان آباد اهواز حمله کرد و چند تن از بانوان را بازداشت کردند

این رژیم ظلم و ستم را به اوج خود رسانده است و تنها راه نجات مردم ایران، قیام است.#مرگ_بر_خامنه‌ای pic.twitter.com/3L0ZbhlncC — اریانا (@saeid_5555) December 14, 2020

فيما علقت مغردة إيرانية تدعى ”سوران“، قائلة ”يجب أن يذهب النظام الذي لا يتسامح مع الرياضة النسائية إلى الجحيم“.