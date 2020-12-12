مدينة صينية تتعرض لانسكاب مياه وردية اللون من الصنابير لأسباب مجهولة (فيديو)

قام عدة أشخاص من سكان مقاطعة شانشي، الموجودة شمال الصين بتوثيق ظاهرة غريبة تعرض لها سكان المكان وهو انسكاب مياه باللون الوردي الزاهي من صنابير المطابخ والحمامات في المنازل.

وانتشرت الفيديوهات للمياه الملونة والتي أثارت فزع سكان المقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وأكدت السلطات الصينية المختصة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الأمر، ومعرفة السبب وراء انسكاب المياه من الصنابير بهذا اللون.

وصرح أحد المسؤولين في إدارة مدينة شوزو، التابعة لمقاطعة شانشي للصحافة، أن الحادثة وقعت قبل يوم أو يومين، وأن التحقيقات مازالت جارية، وفي غضون الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن النتائج، والسبب وراء تغير المياه للون الوردي في منازل المقاطعة.

والجدير بذكره أن هناك حادثة مماثلة وقعت في إحدى المدن الكندية منذ 3 سنوات، حيث شهد سكان بلدة أونواي البالغ عدد سكانها 1000 شخص انسكاب مياه وردية اللون من الصنابير، وأرجع المسؤلون حينها أن السبب هو مادة كيميائية تُستخدم في معالجة المياه وهي مادة آمنة على مياه الشرب.

وفي الآونة الأخيرة كثرت الحوادث الخاصة بمياه الشرب في الصين، حيث إنه في الشهر الماضي شهدت مدينة بانجين اشتعال المياه بعد أن قام شخص بتقريب ولاعة من مياه الشرب وهي بلونها المعتاد فاشتعلت المياه، وأكدت السلطات حينها أن السبب وراء ذلك هو تسرب الغاز الطبيعي للمياه الجوفية التي تعد مصدر المياه في ذلك المكان.