إصابة 4 متطوعين بشلل في الوجه بعد تلقيهم لقاح "فايزر"

كشف تقرير جديد صادر عن هيئة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عن إصابة 4 متطوعين بـ“شلل بيل“، بعد تلقيهم اللقاح التجريبي لكوفيد-19 الذي طورته شركة فايزر.

ويعتبر شلل بيل حالة تسبب شللا مؤقتا في عضلات الوجه، ويمكن أن تحدث عندما يصبح العصب الذي يتحكم في عضلات الوجه ملتهباً أو متورما أو مضغوطاً.

ووفقا لصحيفة ”ذا هيندو بيزنس لاين“، أكدت إدارة الأغذية والدواء في تقريرها أنه لم يتضح بعد ما الذي سبب شلل بيل في المتطوعين الأربعة.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام، طلبت الجهات التنظيمية من خبراء الصحة مراقبة حالة المتطوعين الذين شاركوا في تجارب لقاح كوفيد-19 باستمرار.

وبدأ الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا غامضا بشأن فعالية اللقاح، وخلال مقابلته مع ”ليستور هولت“ من شبكة ”إن بي سي“ قال: ”أعتقد أن هذا أمر يحتاج إلى الدراسة، فنحن ليس لدينا معلومات كافية“.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتنافس فيه العديد من البلدان، خاصة الدول الغنية، فيما بينها لتأمين لقاحات كوفيد-19 لسكانها.

ووفقاً لتقارير سابقة، قامت بعض البلدان، بما فيها كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، من بين دول أخرى، بتأمين لقاحات كوفيد-19 كافية لتطعيم سكانها بالكامل عدة مرات.