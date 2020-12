خشية كورونا.. الفائزون بجوائز نوبل يتسلمونها في المنازل (صور وفيديو)

تسلم الفائزون بجوائز نوبل لعام 2020، جوائزهم يوم الخميس في منازلهم، وهم في كامل أناقتهم بينما كانت فرقة موسيقية يجلس أعضاؤها متباعدين تعزف فواصل من الموسيقى الكلاسيكية في قاعة شبه خالية على بعد آلاف الكيلومترات.

وبث التلفزيون السويدي حفل تسليم الجوائز من قاعة بمجلس مدينة ستوكهولم كانت تكتظ عادة بالحضور تكريما للفائزين.

وقال الملك كارل جوستاف، الذي كان يسلم الجوائز بنفسه عادة، في بيان من القصر الملكي ”في الحقيقة، هذا حفل مختلف لتوزيع جوائز نوبل“.

وبينما يجتاح فيروس كورونا العالم، فقد لزم جميع الفائزين بجوائز هذا العام منازلهم أيضا.

Watch the very moment our 2020 Physics Laureates received their Nobel Prize medals and diplomas.

وكان مايكل هوتون الذي تقاسم جائزة نوبل في الطب مع هارفي ألتر وتشارلز رايس لإنجازهم في علاج فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي) في حديقته بكاليفورنيا.

أما لويز جلوك الفائزة بجائزة نوبل في الأدب فتسلمت جائزتها في فناء منزلها في بوسطن بينما كانت ترتدي معطفا من جلد الماعز.

2020 Literature Laureate Louise Glück received her #NobelPrize at her home in Cambridge, Massachusetts, USA. Glück received it in her garden on a beautiful winter day.

The first 2020 laureate has received her Nobel Prize medal and diploma.

ووضع بعض الفائزين كمامات لدى تسلمهم الميداليات والشهادات التقديرية إلى جانب الجائزة المالية التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين كورونا سويدية (1.18 مليون دولار أمريكي) لكل فائز، والتي أوصى بمنحها ألفريد نوبل رجل الأعمال السويدي الذي اخترع الديناميت.

The last 2020 Physics Laureate has received her Nobel Prize!

Andrea Ghez was presented with her #NobelPrize medal and diploma outside her home in Beverly Hills. She was awarded the physics prize ”for the discovery of a supermassive compact object at the centre of our galaxy.“ pic.twitter.com/LzsN4quaAL

