وفاة الإعلامي المغربي البارز صلاح الدين الغماري

توفي الإعلامي المغربي البارز صلاح الدين الغماري، فجر الجمعة، عن عمر يناهز 50 عاما، إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.
وقالت القناة المغربية الثانية، عبر حسابها في تويتر: ”ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر وفاة زميلنا الإعلامي المتميز صلاح الدين الغماري. رحم الله الفقيد. وداعا صلاح“.
ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر وفاة زميلنا الاعلامي المتميز صلاح الدين الغماري. رحم الله الفقيد.
وداعا صلاح… pic.twitter.com/KiilSGLuyy
— 2M.ma (@2MInteractive) December 10, 2020
وشكّل خبر وفاة الإعلامي المعروف في القناة الثانية المغربية صدمة بين الناشطين المغربيين في مواقع التواصل، لاسيما وأنه يتمتع بشعبية كبيرة.
والصحفي الراحل يعمل منذ سنوات في المجال الإخباري، ولقي شهرة واسعة خلال سنة 2020، لتقديمه برنامجا يوميا للتحذير من مخاطر فيروس كورونا، وشرح الإجراءات الصحية التي يجب اتخاذها، مع الإجابة عن تساؤلات المواطنين.