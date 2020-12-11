وفاة الإعلامي المغربي البارز صلاح الدين الغماري

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توفي الإعلامي المغربي البارز صلاح الدين الغماري، فجر الجمعة، عن عمر يناهز 50 عاما، إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة. وقالت القناة المغربية الثانية، عبر حسابها في