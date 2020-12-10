إصابة 4 أسود في برشلونة بفيروس كورونا‎

أعلنت حديقة الحيوانات في برشلونة للحيوانات، أن 4 من الأسود التي تضمها أصيبت بفيروس كورونا المستجد في تشرين الثاني/ نوفمبر، وتماثلت للشفاء.

وأوضحت حديقة المدينة الواقعة في شمال شرق إسبانيا، في بيان لها، أن القائمين على رعاية الأسود الأربعة رصدوا الشهر الفائت ”عوارض تنفسية خفيفة“ لدى ثلاث لبؤات تبلغ 16 عامًا وأسد ذكر في الرابعة من عمره.

وأشار البيان، إلى أن بروتوكولا سريريًا ”مشابهًا لذلك المتبع لعلاج الإنفلونزا“ طبق في علاج الحيوانات الأربعة، مع علاج مضاد للالتهابات ومراقبة دقيقة، مؤكدًا أنها ”استجابت بشكل إيجابي“ واستعادت عافيتها.

وأفاد البيان بأن إدارة حديقة الحيوانات في العاصمة الكاتالونية، تواصلت لدى ظهور الإصابات مع ”خبراء دوليين، منهم مثلًا الجهاز البيطري في حديقة برونكس النيويوركية للحيوانات في الولايات المتحدة، نظرًا إلى أنها الوحيدة التي وثقت حالات إصابة حيوانات بفيروس سارس-كوف-2“.

وشرح البيان: أن ”الأسود لم تظهر إطلاقًا أي صعوبة في التنفس، أو أي عوارض أخرى، واختفت كل العوارض بعد 15 يومًا، باستثناء السعال والعطس“.

واتخذت تدابير محددة للموظفين الذين يعتنون بهذه الأسود، لتجنب خطر انتقال العدوى إليهم، منها وضع كمامة ”غف إف بي 3“ وجوارب واقية خاصة ووضع واجهة زجاجية، إضافة إلى إنزال مقدمي الرعاية بواسطة الحزام.

وفي بداية شهر نيسان/أبريل، ثبتت إصابة نمر من حديقة برونكس الشهيرة للحيوانات في نيويورك بفيروس كوفيد-19، ويُعتقد أن العدوى انتقلت إلى الحويان من حارس لم تظهر عليه أي عوارض في حينه.

وقد رُصِدت في أنحاء عدة من العالم، إصابة عدد من الحيوانات بفيروس كورونا المستجد، منذ بداية الجائحة، بينها قطط وكلاب وحيوانات منك.

ويعتبر المنك الحيوان الوحيد الذي من المؤكد حتى الآن، أنه قادر على نقل العدوى إلى البشر بعد إصابته. وقد بادرت السلطات في أكثر من بلد إلى إعدام حيوانات المنك التي ينتج منها الفراء، ابرزها الدنمارك، حيث تم بالفعل، إعدام أكثر من عشرة ملايين من المنك، وفقًا لأحدث تقرير.