اكتشاف كنوز من الذهب داخل سفينة ألمانية غارقة منذ 1945 (صور)

عثر غواصون على صناديق تضم كنوزا ثمينة مسروقة، كانت داخل سفينة حربية غارقة تعود لغرفة (Amber) التي كانت تُعد العجيبة الثامنة على مستوى العالم ونهبها النازيون منذ أكثر من 70 عاما ولم يتم العثور عليها قط.

غرفة (Amber) تعني بالعربية ”الكهرمان“ وكانت تعود في القرن الثامن عشر لملك بروسيا فريدريك الأول، وتم نهبها من قِبل الجيوش الألمانية النازية في نهاية الحرب العالمية الثانية، وكانت تُعد من عجائب الدنيا بسبب تصميمها المعماري الفريد من ألواح الكهرمان والذهب، وقد قُدرت قيمة هذه الغرفة بـ 142 مليون دولار في عام 2007 وفي عام 2016 قُدرت قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار.

وأفادت الصحيفة بأن قيمة الذهب المعثور عليه داخل السفينة الغارقة تقدر بنحو 250 مليون جنيه إسترليني، أي ما يتجاوز 330 مليون دولار.

وغرقت السفينة الألمانية النازية في قاع بحر البطليق في 1945 بعد أن قصفتها الطائرات السوفيتية، وفي أكتوبر الماضي كشفت مجموعة من الغواصين عن عثورهم على حطام السفينة.

وقام فريق (Baltictech) وهو من أكبر تجمعات الغواصين حول العالم، بتحليل الحطام، وصرحوا بعد فترة بأنهم عثروا على الذهب المنهوب من غرفة (Amber) الشهيرة.

وأكد أعضاء الفريق أنهم عثروا أثناء بحثهم على مجموعة ثانية من حطام السفينة ووجدوا بداخلها عدة صناديق ومشغولات الحُلي.