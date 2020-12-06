إجلاء الآلاف في فرانكفورت بسبب قنبلة من الحرب العالمية

أجلت السلطات الألمانية، الأحد، قرابة 13 ألفا من سكان مدينة فرانكفورت، بهدف إزالة آمنة لقنبلة بريطانية بوزن 500 كغ من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وذكر التلفزيون الألماني ”دوتشيه فيليه“ أن ”المواطنين بدأوا بمغادرة منازلهم في حي غالوس اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (07:00 ت.غ) تمهيدا لإزالة القنبلة“.

وقامت السلطات بإغلاق محيط موقع البناء، الذي اكتشفت فيه القنبلة، على مسافة 700 متر تفاديا للأضرار التي قد تنجم عن القنبلة حال انفجارها، بحسب المصدر نفسه.

وقالت فرقة الإطفاء المحلية، في بيان: ”حجم وتصميم القنبلة يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة ويشكل خطرا على الحياة“.

وبالنسبة لكل من لم يتمكن من الإقامة مع الأصدقاء أو الأقارب، تم إنشاء مركز رعاية في قاعة عرض، مع الحفاظ على التباعد الجسدي بسبب فيروس كورونا.

ومن بين المتضررين من إجلاء، الأحد، العديد من سكان دور المسنين، إلى جانب المرافق التابعة لشركة السكك الحديدية الحكومية دويتشه بان (DB).