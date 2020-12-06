في السعودية.. صقور تتقن لغة الإشارة للتعامل مع المربين الصم‎

نجح شاب سعودي من فاقدي حاستي السمع والنطق، في تعليم الصقور التي يقتنيها، لغة الإشارة، ليتمكن من التعامل مع الطيور الجارحة في بلد تنتشر فيه تلك الهواية على نطاق واسع.

ويشارك محمد الشريف، وهو من فئة الصم، في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور المقام حالياً في المملكة، ويشهد مسابقات الملواح والمزايين، وهما فرعا مسابقات المهرجان الرئيسة، وتعنيان التنافس في السرعة بالنسبة للملوح والتنافس في الجمال بالنسبة للمزايين.

وجذب حضور الشريف في المهرجان الذي يستقطب مربي وعاشقي الصقور من داخل السعودية وخارجها، العديد من الزوار الذين يراقبونه لمعرفة كيف يتواصل مع الصقر الذي يحمله على يده.

وظهر الشريف مساء الأحد، عبر قناة ”الإخبارية“ المحلية، ليروي جزءاً من تجربته الفريدة في تربية الصقور، وكيف استطاع تعليمها لغة الإشارة التي يتواصل بها مع من حوله من أصدقاء وأقارب.

ويقول الشريف الذي ولد في بيئة تمتهن وتحب الصيد، حيث يرافق تلك الهواية صيد واقتناء الصقور على الدوام، إنه يربي تلك الطيور الجارحة منذ العام 2015، وقد استبدل الأوامر الصوتية التي يدرب المربين صقورهم عليها، بلغة الإشارة.

وتحتاج الصقور بعد اصطيادها لتدريب من قبل ملاكها ومربيها لكي يتم استخدامها فيما بعد برحلات الصيد، حيث تنقض على الفرائس وتجلبها للمالك من خلال الاعتياد على صوت المربي والكلمات التي يرددها خلال الصيد، وهو ما يعرف بالملواح.

ويقول الشاب الأصم الذي حضر برفقة مترجم لغة إشارة، إنه نجح في تعليم صقوره التي يقتنيها، لغة الإشارة، من خلال تكرار الحركات وربطها بفعل معين، مثل ربط إشارته لأحد أصابعه بموعد الطعام، حيث يضع قطع اللحم بالتزامن مع استخدام تلك الإشارة.

واستبدل الشريف حاجته للصوت في مسابقات الملواح، بالضوء، حيث درب صقره على الاستجابة له عند رفع ضوء نقال يحمله معه.

كما يستعين الشريف بالتلفزيون والراديو لكي يهدئ الصقر قبل فك قناع وجهه، حيث اعتادت الصقور على الاطمئنان عند سماع تلك الأصوات من خلال بقائها برفقة المربين لفترات طويلة.

فيديو | "الشريف" أحد المشاركين في #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للصقور تغلب على إعاقته واستطاع أن يتواصل مع الصقور بلغة الإشارة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/jS2JPh7jc5 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 6, 2020

وخصص البلد الخليجي الغني، جوائز مالية قيّمة للفائزين بجوائز النسخة الثالثة من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الذي يستقطب ملاك الطيور الجارحة من عدة دول، حيث تبلغ في مجموعها 22.7 مليون ريال ( أكثر من 6 ملايين دولار)، يشرف على توزيعها نادي الصقور السعودي الذي أنشأته المملكة في العام 2017 لدعم تلك الهواية، التي تستمد جذورها من تاريخ البلاد.

ورغم هيمنة مظاهر الحياة الحديثة على المدن الكبرى في السعودية، كالرياض وجدة، حيث تنتشر المطاعم والمقاهي الراقية، ويحضر سياح غربيون وفنانون عالميون لإحياء حفلات موسيقية هناك، لا يزال عشاق الصيد والطيور الجارحة كثرا في البلاد.

فالصقور رفيق أساسي للسعوديين ولمواطني دول الخليج العربي الأخرى في رحلات الصيد الجماعية في البراري والصحاري، والتي تمتد لأيام أو أسابيع وحتى لأشهر.