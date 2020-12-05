بيت لحم تضيء شجرة عيد الميلاد في ظروف استثنائية (فيديو وصور)

احتفلت مدينة بيت لحم، مساء السبت، بإضاءة شجرة ”عيد الميلاد“، في ساحة كنيسة المهد، إعلاناً ببدء الموسم الميلادي 2020-2021

ويأتي الاحتفال في هذا العام تزامنا مع ظروف استثنائية تمر بها فلسطين بسبب تفشي فايروس كورونا، مما أدى لغياب السياح الذين يتوافدون بالآلاف للمشاركة في هذه المناسبة كل عام.

وشمل الاحتفال عروضا موسيقية من فرق الكشافة، إضافة إلى عروض استعراضية ومسرحية، بمشاركة عدد من الشخصيات الفلسطينية الدينية والسياسية الوازنة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية:“ إن الاحتفال بأعياد الميلاد هذا العام يأتي في ظروف استثنائية، وبيت لحم هي أول من واجه فيروس كورونا في فلسطين“.

وأضاف اشتية في كلمة له عبر الفيديو :“ إن مجلس الوزراء سيدرس القرار المناسب فيما يتعلق بفيروس كورونا يوم بعد غد الإثنين“،مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني استطاع مواجهة التحديات رغم كافة الظروف القاسية التي يمر بها.

وقررت السلطة الفلسطينية اتخاذ تدابير وقائية هذا العام في ظل انتشار كورونا، حيث قررت إغلاق ساحة كنيسة المهد، ومنعت التجمعات واكتفت بنقل الفعاليات عبر الإنترنت والقنوات الفضائية.