أوبر تضع اللمسات الأخيرة على مشروع التاكسي الجوي

قررت شركة ”أوبر“ بيع قطاع (Uber Elevate) التابع لها إلى الشركة الناشئة (Joby Aviation)، في سعيها لإطلاق خدمة التاكسي الجوي، على أن يتم الإعلان عن الصفقة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وللعلم، فقد تم تشكيل (Uber Elevate) لتطوير شبكة من سيارات الأجرة الجوية الذاتية القيادة في إطار اهتمام شركة ”أوبر“ بمجال التاكسي الجوي، الذي عبرت عنه منذ عام 2016، بحسب موقع ”أكسون“.

وبدأت ”أوبر“ في العام الماضي بتقديم رحلات بطائرات الهليكوبتر من مانهاتن إلى مطار جون إف كينيدي الدولي، وتقول إن رحلة مدتها ساعتان و12 دقيقة من سان فرانسيسكو إلى سان خوسيه تصبح مدتها 15 دقيقة عبر خدمة التاكسي الجوي.

وكانت شركة (Joby Aviation) ، ومقرها سانتا كروز، بكاليفورنيا، قد اشتركت سابقًا مع (Uber Elevate)، وجمعت أكثر من 700 مليون دولار من شركات مثل Toyota و Intel و JetBlue.

وتعتبر (Joby Aviation) أول شركة تلتزم بالجدول الزمني الصارم لشركة أوبر لإطلاق خدمة التاكسي الجوي بحلول عام 2023، وحافظت Joby Aviation على سرية جزء كبير من مشروعها.

وأعلنت Joby Aviation في شهر يناير 2020 عن تعاونها مع شركة تويوتا لإطلاق خدمة التاكسي الجوي باستخدام طائراتها الجديدة، وتحتوي الطائرة الكهربائية على 6 مراوح و5 مقاعد، ويمكنها أن تقلع عموديًا، مثل طائرة الهليكوبتر.

وكان الهدف من الرحلات هو تقديم لمحة عما ستكون عليه التجربة باستخدام تطبيق أوبر لطلب رحلة جوية بدلاً من ركوب السيارة، ورأت الشركة أنها فرصة لجمع البيانات لخدمة التاكسي الجوي.

واعتمدت تلك الخطط على تقنية الطيران العامل بالكهرباء، التي كانت لا تزال قيد التطوير ولم يتم اختبارها بعد كجزء من خدمة تجارية.