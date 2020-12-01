50 شخصا يشاركون في إخراج فرنسي يزن 300 كيلوغرام من منزله إلى المستشفى (فيديو)

المصدر: أ ف ب

أخرج عناصر إغاثة الثلاثاء رجلاً يقرب وزنه من ثلاثمئة كيلوغرام من منزله في مدينة بربينيان في جنوب غرب فرنسا حيث يقبع منذ سنوات، بعد عملية بالغة الحساسية تطلّبت ساعات من التحضير وتدخُّل حوالى خمسين شخصاً، وفق صحافيين من وكالة فرانس برس في المكان.

واستلزمت عملية إخراج الفرنسي آلان بانابيير البالغ 53 عاماً تدعيم المنزل المؤلّف من طبقتين داخل حيّ ذي شوارع ضيّقة في وسط المدينة وهدم جزء من الواجهة.

L'évacuation d'Alain, l'homme de 300 kilos bloqué chez lui à Perpignan d… https://t.co/M4fYwZEzW2 via @YouTube — @Bazar.Tv (@sliga2003) December 1, 2020

ونُقل الرجل الذي يعيش على الأرض منذ أشهر في منزل لا يستوفي شروط السلامة، أفقياً إلى حجرة بيضاء كبيرة محمولة على رافعة أنزلته على الطريق حيث كانت تنتظره سيارة إسعاف متخصّصة، على ما أفادت السلطات المحلية في منطقة البيرينيه الشرقية.

وجُّند لهذه العملية حوالى خمسين شخصاً بينهم شرطيون وعناصر إطفاء وفرق طبيّة لمحاولة إخراج الرجل، وفق السلطات المحلية.

وتعذّر إخراج بانابيير عبر السلالم نظراً إلى عدم قدرة الرجل على العبور من باب الغرفة.

Obèse coincé chez lui à Perpignan : l’évacuation d’Alain grâce à une grue a fonctionné

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وأوضحت السلطات أنها طلبت من الجيران ترك مساكنهم موقتاً خلال العملية تفادياً لأي مجازفة.

وسيُنقل بانابيير بداية إلى مستشفى في مدينة مونبيلييه جنوب فرنسا للخضوع لـ“تقييم شامل“ لوضعه الصحي، قبل نقله بعد أسابيع إلى مركز لإعادة التأهيل، وفق رئيس قسم أمراض الغدد والسكري والتغذية أنطوان أفينيون.