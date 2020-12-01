1 ديسمبر

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب الحدود بين تشيلي والأرجنتين

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب الحدود بين...

قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (جي.إف.زد): إن زلزالا قوته 6.2 درجة هز المنطقة الحدودية بين تشيلي والأرجنتين يوم الاثنين. وقال المركز، إن الزلزال كان على

المصدر: رويترز

تاريخ النشر:
تاريخ التحديث:

قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (جي.إف.زد): إن زلزالا قوته 6.2 درجة هز المنطقة الحدودية بين تشيلي والأرجنتين يوم الاثنين.

وقال المركز، إن الزلزال كان على عمق 162 كيلومترا.