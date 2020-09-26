السعودية.. وفاة الشيخ بندر بن نايف بن حميد

نعى شيوخ قبائل ووجهاء سعوديون، مساء السبت، الشيخ بندر بن نايف بن حميد، أحد أبرز شيوخ القبائل في السعودية ودول الخليج، والذي توفي مساء اليوم نفسه.

وينتمي الشيخ بندر لقبيلة عتيبة العريقة في السعودية دول الخليج، وهو واحد من أبرز شيوخها ووجهائها.

وقال الشيخ محمد سلطان ابن حميد، في نعي الراحل الذي يرتبط بعلاقة مصاهرة أيضاً ”رحم الله والدي واخي ونسيبي، الامير بندر بن نايف بن محمد بن هندي ابن حميد. انا لله وانا اليه راجعون“.

رحم الله والدي واخي ونسيبي

الامير بندر بن نايف بن محمد بن هندي ابن حميد. انا لله وانا اليه راجعون🙏🇸🇦 — محمد سلطان ابن حميد (@BINHUMAID_OTIBA) September 26, 2020

وقالت حسابات إخبارية متخصصة بنقل أخبار قبيلة عتيبة، إن الصلاة على الشيخ بندر بن نايف بن محمد بن هندي بن حميد، ستكون في الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد في مقبرة القريقيلاي بحي الصالحية في مدينة جدة.

ومن المقرر أن يتم تقبل التعازي في المقبرة فقط، دون أن يقام مجلس عزاء للراحل بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكتب المشرفون على حساب ”عتيبه الهيلا الرسمي“ في تويتر“، في نعي الشيخ بندر ”إيمانا بقضاء الله وقدره والحمدلله على كل حال، انتقل إلى رحمة الله تعالى الوالد / بندر بن نايف بن حميد. وستكون الصلاة على الفقيد الغالي تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد الموافق ١٠ / ٢ / ١٤٤٢ في مقبرة القريقري. وبالنسبة للعزاء سيكون في المقبرة فقط“.

#عتيبه_الهيلا_الرسمي

إيمانا بقضاء الله وقدره والحمدلله على كل حال

انتقل إلى رحمة الله تعالى الوالد / بندر بن نايف بن حميد.

وستكون الصلاة على الفقيد الغالي تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد الموافق ١٠ / ٢ / ١٤٤٢ في مقبرة القريقري.

وبالنسبة للعزاء سيكون في المقبرة فقط. pic.twitter.com/gSRhFEVe5b — عتيبه الهيلا الرسمي (@otaiba_elhaila) September 26, 2020

ونعى نايف هداج بندر بن ربيعان، الراحل الشيخ بندر بالقول ”أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة الى قبيلتنا عتيبه عامه وأسرة الحمده خاصه في وفاة الشيخ / بندر بن نايف بن حميد، سائلاً الله عز وجل له الرحمة والمغفرة والمنزلة العالية من الجنة، وأن يلهمنا وأهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا اليه راجعون“.

أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة الى قبيلتنا عتيبه عامه وأسرة الحمده خاصه في وفاة الشيخ / بندر بن نايف بن حميد

سائلاً الله عز وجل له الرحمة والمغفرة والمنزلة العالية من الجنة،وأن يلهمنا وأهله وذويه الصبر والسلوان.

إنالله وإنااليه راجعون pic.twitter.com/JAHujtDZUL — نايف هداج بندر بن ربيعان (@vip66566vip) September 26, 2020

كما نعى فيصل بن حشر ابن حميد، الشيخ بندر بالقول ”(يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطمَئِنَّة ارجِعِي إِلى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرضِيَّة﴾ إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيراً منها، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ بندر بن نايف بن محمد بن هندي بن حميد ، رحمه الله واسكنه فسيح جناته“.

يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطمَئِنَّة ارجِعِي إِلى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرضِيَّة﴾

إنا لله وإنا إليه راجعون

اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيراً منها

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ بندر بن نايف بن محمد بن هندي بن حميد ، رحمه الله واسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/mJZtb9zSxV — فيصل بن حشر ابن حميد (@faisal_hashr) September 26, 2020

وأعاد مدونون سعوديون كثر، نشر صور ومقاطع فيديو للشيخ بندر خلال تقديمهم التعازي لعائلته وقبيلته بعبارات مؤثرة.

#بندر_بن_نايف_بن_حميد_في_ذمة_الله

رحم الله الشيخ بندر و أسكنه فسيح جناته ..

فقد كان أسد من أسود عتيبه

متواضعاً ناصح للجميع

محب للخير معيناً لفعله نابذاً للعنصرية والفرقة بين أبناء المجتمع السعودي . pic.twitter.com/FzUZ35Ruh6 — ابراهيم بن نشاء العصيمي (@84_ibr) September 26, 2020

الله يحسن عزانا فيك يابندر

لا والله الا عزا عتيبه وماضيها الله يرحمه ويبيحه ويحلله ويتجاوز عنه وجميع موتى المسلمين#بندر_بن_نايف_بن_حميد #بندر_بن_نايف_بن_حميد_في_ذمة_الله pic.twitter.com/T1G1UV3ygL — محمد بن عمير (@mohd_c) September 26, 2020

ينتمي الشيخ بندر لجيل من شيوخ القبائل البارزين في المملكة، والذين عاصروا نشأة البلاد وتطورها منذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود قبل نحو تسعة عقود.