الكشف عن تسجيلات سرية للارا ترامب تنعت الرئيس الأمريكي وزوجته وابنته بألفاظ بذيئة

كشفت الكاتبة والمساعدة السابقة في البيت الأبيض عمروسا مانيغولت نيومان، عن امتلاكها تسجيلات سرية للمنتجة التليفزيونية لارا ترامب، وهي تنعت والد زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا وابنته إيفانكا بألفاظ بذيئة.

وجاءت تصريحات نيومان، خلال بودكاست مع محامي دونالد ترامب السابق مايكل كوهين.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، مقطعا للبودكاست بين نيومان وكوهين الذي تُعلن فيه الأولى، التي كانت من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي وكانت تشغل منصب مستشارة ومديرة المكتب العام للاتصالات، وطردت من عملها في شهر يناير لعام 2018، أن بحوزتها تسجيلات سرية للارا ترامب وهي تنعت العائلة الأولى بألفاظ سيئة، مضيفة أن ”لارا ليس لديها علم بأن نيومان تمتلك هذه التسجيلات“.

في عام 2014 تزوجت لارا، من إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي ولديهما طفلان وهما لوك وكارولينا دوروثي.

وذكرت نيومان أن ”لارا ترامب لا تتحدث عنها كثيرا لأنها تتذكر جيدا المحادثات التي جرت بينهما خاصة في عام 2016 خلال الحملة التي كانوا يقومون فيها بحشد أصوات النساء لدعم دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية“.

وتابعت نيومان خلال البودكاست أنه ”بعد مغادرتها البيت الأبيض، أجرت اثنتين من المقابلات الصحافية وتحدثت فيها عن الأشياء التي كانت تزعجها في العمل، وبعدها اتصلت بها لارا ترامب وقدمت عرضا لها لإسكاتها وضمان عدم كشفها لأي أسرار“.

وأضافت أن لارا أخبرتها بوضوح أنهم ”سيدفعون لها مقابل الصمت وعدم التحدث عن الأشياء السيئة“.

وأعربت عمروسا عن اعتقادها أن ”الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يستغلها لإسكات معارضيه الذين يتهمونه بالعنصرية وأنها تلوم نفسها أنها ساهمت في خداع هذه الأمة مع ترامب وتشعر بالأسف لأنها كانت غير قادرة على رؤية الحقيقة بوضوح كما تراها الآن“.

واتهمت نيومان ترامب أيضا أنه ”استغل وخدع الجميع من فئات الشعب من الإنجيليين والمسيحيين من أصحاب البشرة السمراء وجميع مؤيديه“.

وذكر المحامي كوهين في البودكاست الأسبوعي الخاص به أن ”دونالد ترامب شخص عنصري وهذه حقيقة معروفة وليست سرا“.