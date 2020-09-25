منح جرذ ميدالية الشجاعة الذهبية البريطانية.. وهذا السبب

منحت جمعية رعاية حيوان حكومية في بريطانيا جرذا أفريقيا الميدالية الذهبية التي توازي أعلى ميدالية شجاعة تمنح في المملكة المتحدة وذلك لدوره في كشف 39 لغما أرضيا و28 متفجرة أخرى في مساحة تزيد على 141 الف متر مربع في أفريقيا.

وأعلنت الجمعية المهتمة بالعناية بالحيوانات الضعيفة والمريضة أنها قررت منح الجرذ ”ماجاو“ الميدالية التي توازي ”صليب جورج“ أعلى ميدالية شجاعة في بريطانيا، مشيرة الى أنه أول جرذ يمنح مثل تلك الميدالية ”لشجاعته المنقذة للحياة وتفانيه في أداء الواجب.“

وقال كرستوفر كوكس مدير مؤسسة ”أبوبو“ التي تقوم بتدريب الجرذان الأفريقية العملاقة لكشف الألغام الأرضية والمتفجرات: ”إن منح هذه الميدالية تسلط الضوء على مشكلة الألغام الأرضية وخطورتها على الإنسان في العالم.“

وأشار إلى أن الجرذان حيوانات ذكية جدا ويمكنها بعد التدريب أن تؤدي مهمات كبيرة وخطيرة أكثر من الحيوانات الأخرى مضيفا أن حجمها الصغير يساعدها على تحاشي خطر انفجار اللغم أثناء مشيها في حقل ألغام.

وأوضح أنه يتم تدريب الجرذ على كشف المركب الكيميائي داخل اللغم، وأن الدورات التدريبية تستمر لسنة على أقل تقدير قبل أن يتم تأهيلها للعمل داخل حقول ألغام.