مقتل شرطي على يد رجل رهن الاحتجاز في لندن

قتل شاب رهن الاحتجاز في مركز للشرطة في جنوب العاصمة البريطانية لندن، رجل شرطة بالرصاص، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة، إن الشرطي قُتل وإنها اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 23 عاما في مركز كرويدن للاحتجاز ونقلته للمستشفى لإصابته بطلق ناري وهو في حالة حرجة.

وأضافت الشرطة أن رجالها لم يطلقوا النار، وأنها تجري تحقيقا في الواقعة.

واعتبرت كريسيدا ديك قائدة شرطة لندن الحادثة، ”واقعة صادمة بحق، فقد فيها أحد زملائنا حياته في ظروف مأساوية“.

وتابعت قائلة: ”نحن في المراحل المبكرة من التحقيق، وما زلنا نعمل لمعرفة ملابسات الواقعة، وسنقدم معلومات إضافية عندما تتوفر لدينا“.