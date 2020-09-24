يشاهد بالتلسكوب.. كويكب بحجم الحافلة يقترب اليوم من الأرض

كشفت هيئة استطلاع تابعة لوكالة ”ناسا“ الفضائية، عن اقتراب كويكب بحجم الحافلة من الأرض اليوم الخميس.

وسيمر الكويكب المسمى ”SW 2020″، على بعد نحو 13 ألف ميل من الأرض، أي أقرب من القمر وأقمار الطقس الاصطناعية الأخرى في الفضاء.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، رصدت منظمة ”كاتالينا سكاي سيرفي“ التابعة لوكالة ”ناسا“ في ولاية أريزونا، الكويكب في الـ 18 من سبتمبر الحالي، وحددت ملاحظات لاحقة تفيد بأن عرضه يتراوح بين 5 و10 أمتار، وسوف يكون أقرب للأرض في تمام الساعة الـ 7:12 صباحا بالتوقيت الشرقي.

ويقول الخبراء، إن ”SW 2020“ ليس على مسار تصادمي مع الأرض، ولكن إذا تصادم فمن المرجح أن يتفكك في الغلاف الجوي ويصبح كرة نارية قبل أن يصل إلى السطح.



وقال بول تشوداس، مدير مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS) في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ”ناسا“: إن ”هناك عددا كبيرا من الكويكبات الصغيرة مثل هذا الكويكب، والعديد منها يقترب من كوكبنا كل عام“.

ويشير مختبر الدفع النفاث أيضا، إلى أن الكويكب سيمر على مسافة أقرب إلى الأرض من مدارات القمر، الذي يبعد نحو 240 ألف ميل، ويقترب من حلقة الأقمار الاصطناعية المخصصة لمراقبة الطقس، والتي تدور على بعد نحو 22 ألف ميل من كوكبنا.

ويتيح قرب الكويكب من الأرض، الفرصة لمحبي مراقبة الأحداث الفلكية مشاهدته بأقل قدر من المعدات، وقال تشوداس: إنه ”على الرغم من أن الكويكب سيكون بعيدا ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة، إلا أنه يمكن لهواة مراقبة عالم الفلك رؤيته باستخدام تلسكوب 12 بوصة أو أكبر“.

وسيواصل ”SW 2020“ رحلته حول الشمس، ومن المقرر أن يعود إلى الأرض في عام 2041، لكنه لن يكون قريبا بالقدر ذاته.