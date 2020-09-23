23 سبتمبر

شاب يغير ملامحه ليصبح أقرب إلى الكائن الفضائي (صور)

شاب يغير ملامحه ليصبح أقرب إلى الكا...

حول شخص فرنسي يدعى أنتوني لوفريدو، نفسه إلى ما يشبه الكائن الفضائي من خلال إزالة أنفه، وشق لسانه ووشم عينيه. وقام لوفريدو، البالغ من العمر 32 عاما بتغطية جسده

المصدر: لارا ثابت - إرم نيوز

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حول شخص فرنسي يدعى أنتوني لوفريدو، نفسه إلى ما يشبه الكائن الفضائي من خلال إزالة أنفه، وشق لسانه ووشم عينيه.

وقام لوفريدو، البالغ من العمر 32 عاما بتغطية جسده بالوشوم والثقوب، إضافة إلى إجراء تعديلات ”مروعة“ على الجسم لجعل نفسه يبدو كأنه كائن فضائي.

The self-proclaimed alien has had his tongue split and his eyeballs tattooed

وزار أنتونى الجراج أوسكار ماركيز الذي يتخذ من برشلونة مقرا له للحصول على المساعدة، لأن العملية غير قانونية في بلده الأصلي.

وأجرى الجراح المتطرف العملية المعروفة باسم ”استئصال الأنف“، إذ ترك أنتوني مع ثقب في وجهه.

In his most recent project, Anthony removed his nose

وفي حديثه عن أحدث إجراءاته الغريبة، نشر أنتوني على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“: ”شكراً لك يا أوسكار ماركيز، لقد كنت سببأ في أن تجعل حياتي مميزة.. الآن أستطيع المشي ورأسي عالية بفضلك، أنا فخور بما فعلناه معًا“.

He aims to be a 'black alien'

وهذه ليست أول عملية غريبة يقوم بها أنتوني، الذى وصف نفسه بالكائن الفضائي الأسود.

فقد قام بإزالة كلتا أذنيه جراحيا ليبدو غريبا، وليس بشريا، كما خاطر بشق لسانه، والذي ينطوي على قطع العضو العضلي إلى قسمين بمشرط.

بالإضافة إلى ذلك، تحدى الجميع للحصول على وشم مقل عينيه على الرغم من أنه أفيد أن هذا الوشم يمكن أن يتركه أعمى.

Anthony looks completely different compared to his former self

ومن أجل أن يبدو أكثر وكأنه كائن فضائي، قام أنتوني أيضا بوضع الغرسات تحت الجلد لمنحها ملمسًا أكثر وعورة، ولديه الآن نتوءات تشبه الزواحف على جبهته وخطوط محفورة على عظام وجنتيه.

وعلى الرغم من أنه اعتاد أن يكون شابا وسيما، إلا أنه لم يندم على تغيير نفسه.

وفي عام 2017، قال لصحيفة ”ميدي ليبر“ الفرنسية: ”منذ صغري، كنت شغوفا بالطفرات والتحولات في جسم الإنسان“.

He also has surgical lumps in his head to look more extra-terrestrial

وأضاف: ”عندما كنت أعمل حارس أمن، أدركت أنني لم أكن أعيش حياتي بالطريقة التي أريدها، أوقفت كل شيء في الرابعة والعشرين من عمري وغادرت إلى أستراليا“.

وتابع: ”بدأت في التفكير باستمرار في خططي للأشهر القليلة المقبلة، كنت أحب تقمص الشخصيات المخيفة، كنت أتجول بالشوارع المظلمة وألعب دور المخيف، وكان بالنسبة لي شيئا ممتعا للغاية“.

He is covered in tattoos and piercings