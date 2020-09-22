نجاح ولادة قيصرية لـ5 توائم لمصرية مصابة بتسمم الحمل (صور)

نجح الأطباء في مستشفى تابع لجامعة حكومية في مصر الثلاثاء، في إنقاذ حياة سيدة حامل بـ 5 توائم، مصابة بتسمم، وإجراء عملية ولادة ناجحة.

وقال رئيس جامعة جنوب الوادي في مصر، الدكتور يوسف غرباوي، إنه تم إنقاذ حياة سيدة حامل بـ 5 توائم، بعد إصابتها بتسمم حمل في الشهر الثامن، حيث تم إجراء عملية ولادة قيصرية لها بمستشفى قنا الجامعي بنجاح.

وأشار غرباوي، في بيان، إلى إنه فور استقبال مستشفى قنا للسيدة الحامل، تم تشكيل فريق طبي من قسم النساء والتوليد، تمكنوا من إجراء عملية ولادة قيصرية لها، حيث وضعت 5 توائم في حالة جيدة.

ولفت إلى أن السيدة تخضع حاليًا للمتابعة بالمستشفى مع أطفالها، حيث وضعت ولدين و3 بنات.

وتسمم الحمل هو اضطرابٌ في ضغط الدم يحدث غالبًا بعد الأسبوع العشرين من الحمل في الثلث الثاني أو الثلث الثالث من الحمل.

يمكن أن يحصل ارتفاع ضغط الدم الناتج عن تسمم الحمل بصورةٍ سريعة، أو قد يرتفع ضغط الدم لديك بشكلٍ بطيء ولكن ثابت. كما يمكن أن تتراوح حدّة هذه الحالة بين الخفيفة والحادّة.

وقد يكون لتسمم الحمل تأثير على الطفل أيضًا، وبشكلٍ أكثر تحديدًا بانخفاض وزنه عند الولادة. يُعدّ تحريض الولادة قبل تمام فترة الحمل أحد الحلول المحتملة لمعالجة تسمم الحمل الحادّ، إلاّ أنّ المخاطر الصحّية المحتملة على الطفل تعتمد على مدى كون الولادة مبكرة.