اليابان تسخر الروبوتات للعمل في المتاجر بسبب كورونا (صور)‎

لجأت متاجر في اليابان لاستخدام الروبوتات بدلًا من البشر بتخزين البضائع وتوضيب الأرفف، على أمل مكافحة النقص في العمالة في البلاد، والسماح للعاملين من البشر بالتباعد الاجتماعي في ظل تفشي وباء كورنا.

وأبرمت شركة (FamilyMart)، ثاني أكبر سلسلة متاجر صغيرة في اليابان، شراكة مع شركة (Telexasting) للروبوتات، لتسخير روبوت يعمل بنظام (Android) أطلق عليه اسم (Model-T).

وسيكون ”موديل-T“، بدلًا من استخدام الذكاء الاصطناعي، متصلًا بمشغل بشري يتحكم بحركات الروبوت عن بُعد، باستخدام نظارة الواقع الافتراضي (VR).

ويمتلك الروبوت الذي يبلغ ارتفاعه 7 أقدام نطاقًا واسعًا من الحركة، وهو أمر ضروري لرفع المنتجات ونقلها، مع وقت تأخير يبلغ 50 مللي ثانية فقط بين المشغل والأوتوماتيكي.

وتم طرح طراز الروبوت، هذا الأسبوع، في متجر (Lawson)، وهو متجر صغير آخر تابع لشركة (Mitsubishi).

وفي برنامج (FamilyMart) التجريبي، يقوم أحد المشغلين بتسجيل الدخول إلى محطة (VR) من مكتب (Telexisting) في مدينة (Toranomon) بطوكيو، ويقوم بتشغيل طراز (Model-T) عن بُعد في متجر على بعد 5 أميال في مبنى Toshima) (Ecomusee Town).

وتقول FamilyMart إنها تريد إنشاء عملية متجر جديدة تمامًا من خلال جعل إعادة تخزين العمل آليًا وعن بُعد، مما يوفر قدرًا كبيرًا من ساعات العمل.

وفي حين أن الروبوت لا يتحرك بسرعة كبيرة، أو يلغي الحاجة إلى الموظفين البشريين تمامًا، يمكن لمشغل واحد أن يتحكم نظريًا في حركات الروبوتات المتعددة في متاجر رقمية بنفس التخطيط.

كما أنه في الوقت الحالي، سيعيد الروبوت تخزين زجاجات المشروبات البلاستيكية من الجزء الخلفي من المتجر، مما يشكل جزءًا كبيرًا نسبيًا من عبء العمل، وبمجرد التحقق من سرعته ودقته، سيبدأ (Model-T) في التعامل مع العناصر الشائعة الأخرى، مثل السندويشات، والصناديق.

وتقول (FamilyMart)، إنها تأمل بنشر (Model-T) فيما يصل إلى 20 متجرًا بحلول عام 2022، بهدف أن تكون في النهاية في كل موقع.