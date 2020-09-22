على غرار الرؤساء.. غينسبورغ أول امرأة أمريكية يسجى جثمانها في الكابيتول

أعلنت المحكمة العليا الأمريكية والكونغرس، أن جثمان القاضية روث بادر غينسبورغ، سيسجى يومي الأربعاء والخميس في مبنى المحكمة العليا.

وجاء هذا القرار كي يتمكن الأمريكيون من إلقاء نظرة الوداع، قبل أن ينقل إلى مبنى الكابيتول حيث ستحظى الراحلة بتكريم وطني يوم الجمعة.

وأصبحت القاضية روث بادر غينسبورغ، أول امرأة في التاريخ يسجى جثمانها في مبنى ”الكابيتول“ الأمريكي وذلك على غرار الرؤساء.

وقالت المحكمة في بيان لها، إن النعش سيصل أمام المحكمة قبل الساعة الـ 9:30 صباح الأربعاء بقليل، بمشاركة عائلة غينسبيرغ وأصدقائها المقربين وأعضاء المحكمة في تأبين خاص في القاعة الكبرى بالمحكمة.

وسيوضع جثمان الراحلة غينسبوغ في ردهة المحكمة العليا، وهي قاعة فخمة تمتاز بأعمدتها الرخامية الضخمة البيضاء، بينما سيوضع النعش على المنصّة ذاتها التي وضع عليها نعش الرئيس الأسبق أبراهام لينكولن ومن بعده نعوش العديد من الرؤساء وكبار الشخصيات.

ونوّهت المحكمة في بيانها، بأنه سيتاح للأمريكيين إلقاء نظرة الوداع على الراحلة ابتداء من نحو الساعة الـ 11 صباحا حتى الـ 10 مساء يوم الأربعاء الـ23 من سبتمبر/أيلول، ومن الساعة الـ 9 صباحا حتى الـ10 مساء يوم الخميس الـ 24 من سبتمبر/أيلول“.

وأكدت أنه في صباح يوم الجمعة، ستقام مراسم تكريم رسمية في مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس والواقع قبالة مبنى المحكمة العليا لتكريم غينسبورغ، وفقا لبيان من المتحدث نانسي بيلوسي.

وقد تجمعت حشود كبيرة خارج مبنى المحكمة العليا ليلة الجمعة بعد اندلاع نبأ وفاة غينسبورغ، وتوافد الآلاف إلى المحكمة مرة أخرى ليلة السبت لحضور وقفة احتجاجية تضمنت خطابات من السيناتور الديمقراطي كيرستن جيليبراند من نيويورك وإليزابيث وارين من ماساتشوستس.

وتوفيت غينسبيرغ عن عمر 87 عاما، يوم الجمعة بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس، بينما سيتم دفنها الثلاثاء الـ29 من سبتمبر، بعد مراسم تكريم رسمية.

وستدفن القاضية الشهيرة في مقبرة أرلينغتون الوطنية إلى جانب زوجها مارتي جينسبيرغ الذي توفي عام 2010 بعد 56 عاما، وسيحضر أعضاء المحكمة وأفراد العائلة والأصدقاء المقربون.

وقد نعى وفاة الأيقونة الليبرالية كبار الشخصيات، على رأسهم الرئيس دونالد ترامب، الذي قال الإثنين إنه يعتزم الإعلان في نهاية الأسبوع عن القاضية التي سيرشحها لخلافة الراحلة.