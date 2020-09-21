فاز بـ 210 ملايين دولار وأنفق 17 ألفا يوميا على مدى 8 سنوات (فيديو)

أنفق اسكتلندي، فاز بأكبر جائزة يانصيب قيمتها 161 مليون جنيه (210 ملايين دولار) عام 2011، حوالي 17 ألف دولار يوميا على مدى 8 سنوات قبل وفاته نهاية العام الماضي.

وأظهر تقرير صحفي نشر اليوم الإثنين، أن ثروة كولين وير انخفضت بنحو 40 مليون جنيه (52 مليون دولار) عند وفاته بعمر 71 عاما في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وقالت صحيفة ”ديلي ركورد“ الاسكتلندية، إن إنفاق مبلغ 40 مليون جنيه في 8 سنوات أي حوالي 5 ملايين جنيه سنويا يعتبر أمرا مذهلا وهو في الحقيقة مبلغ ضخم جدا“.

وأشارت الصحيفة، الى أن كولين أنفق المبلغ على رحلات خارجية وشراء منزل كبير بقيمة 1.4 مليون دولار وسيارات فاخرة ونادي ”باتريك ثيسيل“ الرياضي وكاراج سيارات ضخم.

وبعد وفاته تم العثور على عدة سيارات باهظة الثمن بما فيها ”بنتلي“ و ”جاكوار“ و ”مرسيدس“ إلى جانب مجوهرات وأثاث فاخر ولوحات فنية أثرية، بحسب الصحيفة.

ولفتت الصحيفة إلى أن كولين طلق زوجته كرستين العام الماضي ومنحها منزلا بقيمة 4.5 مليون دولار، مشيرة إلى أن ثروة كولين ورثها ابنته كارلي (32 سنة) وابنه جامي (30 سنة).