أبوظبي وإسرائيل تبرمان اتفاقية لتعزيز التعاون في صناعة السينما

أعلنت لجنة أبوظبي للأفلام وصندوق السينما الإسرائيلي، ومدرسة سام شبيغل للإنتاج السينمائي في القدس عن توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الثقافي، تشمل مجالات السينما والتلفزيون.

بموجب الاتفاقية ”ستعمل لجنتان متخصصتان على بناء تعاون ثقافي في مجالات صناعة المحتوى الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعلم، وبناء تفاهم ثقافي مشترك يرسي دعائم التعاون بين الشعبين الإماراتي والإسرائيلي“.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة twofour54 وإيمج نيشن أبوظبي: ”تعزز هذه الاتفاقية الروابط الثقافية بين صناعاتنا الإبداعية، كما تدعم تطوير قطاعي السينما والتلفزيون في أبوظبي من خلال خلق فرص جديدة للتعاون من شأنها تعزيز صناعة تطوير محتوى هادف يعكس قيم الاحترام وقبول الآخر التي تتبناها دولة الإمارات.“

بدوره قال هانز فريكين، رئيس لجنة أبوظبي للأفلام: ”سعداء بهذا التعاون التاريخي مع كل من صندوق السينما الإسرائيلي ومدرسة سام شبيغل للإنتاج السينمائي“.

وأضاف: ”نحن واثقون من أن الشراكة الجديدة بين الإمارات وإسرائيل ستتيح آفاقا واسعة لصناع المحتوى السينمائي والتلفزيوني في الإمارات، من خلال إتاحة المجال أمامهم لتوسيع آفاقهم وتطوير مهاراتهم والاستفادة من خبرات جديدة“.

من جهتها، قالت ليزا شيلوخ أوزارد، الرئيسة التنفيذية لصندوق السينما الإسرائيلي: ”تعتبر الأفلام لغة عالمية قادرة على بناء جسور بين الثقافات والشعوب. وتقدم هذه الاتفاقية فرصة ثمينة للتعاون يمكننا من خلالها التعلم والإبداع والتقارب مع جيراننا في الشرق الأوسط. وبلا شك، سنجد العديد من الطرق لترسيخ العمل التعاوني معا، بما يعود بالفائدة على الطرفين.“

وتشمل الاتفاقية إرسال طلاب إماراتيين للدراسة في أحد مسارات تعليمية تقدمها مدرسة سام شبيغل للإنتاج السينمائي المعترف بها عالميا في مقرها بمدينة القدس.

وقالت دانا بلانكشتاين كوهين، المديرة التنفيذية لمدرسة سام شبيغل للإنتاج السينمائي: ”نحن متحمسون لهذا التعاون التاريخي بين البلدين ونؤمن بقوة الاستثمار في تنمية المواهب السينمائية والتلفزيونية لتعزيز التبادل الإبداعي بين الأجيال القادمة من المبدعين الثقافيين“.

وسيتم اختيار ممثلين عن قطاع صناعة السينما الإماراتي للمشاركة في نشاطات مختبر سام شبيغل الدولي للسينما للمرة الأولى، كما ستتم دعوة مخرج إماراتي ليكون عضوا في لجنة التحكيم بالنسخة المقبلة لهذه المسابقة الشهيرة في عام 2021.

ونصت الاتفاقية -أيضا- على التخطيط لإقامة مهرجان سينمائي إقليمي سنوي يستعرض إنتاجات المبدعين من الدولتين والإنتاجات المشتركة، على أن يقام بالتناوب بين أبوظبي وإسرائيل.