معلمة سعودية تختار عروسا لزوجها وتتكفل بتأثيث منزل ضرتها

View this post on Instagram

"الزوجة الثانية" كابوس تخشاه الزوجات وينغص عليهن سعادتهن.. إلا أن هذه الزوجة السعودية أثبتت عكس ذلك تماما، حين اختارت لزوجها عروسا لتدخل السعادة في قلبه وتكافئه على مواقفه النبيلة تجاهها. وفي التفاصيل، طلبت الزوجة التي تعمل كقائدة مدرسة في #جازان، من زوجها السفر إلى #خميس_مشيط لزيارة شقيقها الذي تعرض لحـادث، وفي منتصف الطريق أخبرته بأنها اختارت له عروساً من هناك وتريد منه مقابلة أهلها؛ من أجل الاتفاق على الزواج منها، كما قررت كذلك دفع تكاليف الزواج وجهزت منزل العروس الثانية بكامل الأثاث، وحجزت جناحاً خاصاً لهما في فندق فخم بالمحافظة، وقدمت جهاز آيفون برو 11 مطلياً بالذهب كهدية. وشكر الزوج الذي يعمل مشرفاً تربوياً بتعليم جازان زوجته على ما فعلته من أجله. . . #ارم_نيوز #السعودية #الرياض #جدة #جازان #نجران #زواج #saudi