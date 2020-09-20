معلمة سعودية تختار عروسا لزوجها وتتكفل بتأثيث منزل ضرتها

خدعت معلمة سعودية في منطقة جازان السعودية زوجها حين طلبت منه السفر إلى منطقة خمیس مشیط لزیارة شقيقها، وفي منتصف الطریق قالت له إن الهدف من السفر تزويجه بفتاة أخرى، حيث إنھا اختارت له عروسا وترید منه الاتفاق مع أھلها للزواج منھا.
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"الزوجة الثانية" كابوس تخشاه الزوجات وينغص عليهن سعادتهن.. إلا أن هذه الزوجة السعودية أثبتت عكس ذلك تماما، حين اختارت لزوجها عروسا لتدخل السعادة في قلبه وتكافئه على مواقفه النبيلة تجاهها. وفي التفاصيل، طلبت الزوجة التي تعمل كقائدة مدرسة في #جازان، من زوجها السفر إلى #خميس_مشيط لزيارة شقيقها الذي تعرض لحـادث، وفي منتصف الطريق أخبرته بأنها اختارت له عروساً من هناك وتريد منه مقابلة أهلها؛ من أجل الاتفاق على الزواج منها، كما قررت كذلك دفع تكاليف الزواج وجهزت منزل العروس الثانية بكامل الأثاث، وحجزت جناحاً خاصاً لهما في فندق فخم بالمحافظة، وقدمت جهاز آيفون برو 11 مطلياً بالذهب كهدية. وشكر الزوج الذي يعمل مشرفاً تربوياً بتعليم جازان زوجته على ما فعلته من أجله. . . #ارم_نيوز #السعودية #الرياض #جدة #جازان #نجران #زواج #saudi
وبحسب موقع الوطن الالكتروني المحلي، فقد ساهمت الزوجة في دفع تكالیف الزواج الجديد من تجھیزات وذھب وغيرها من المستلزمات، كما تكفلت بتأثيث منزل العروس الجديدة بكامل الأثاث.
ولم تتوقف ”عطايا الزوجة“ عند هذا الحد بل حجز ت جناحا خاصا للعروسین في أفخم فندق بمنطقة خمیس مشیط وقدمت ھدیة عبارة عن هاتف آیفون برو 11 مطلي بالذھب في بادرة أذھلت الزوج ومن حوله.
وقالت الزوجة إنها أقدمت على ھذه الخطوة بسبب حبھا لزوجھا ومواقفه النبیلة معھا ورغبتھا في إسعاده.