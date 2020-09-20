من هي نتيلة راشد التي يحتفل "غوغل" بذكرى ميلادها؟

احتفى محرك البحث العالمي ”غوغل“، بالذكرى الـ86 لميلاد الكاتبة المصرية الراحلة نتيلة راشد، التي كانت من مؤسسي مجلة ”سمير“ الشهيرة الخاصة بالأطفال.

وحرص ”غوغل“ على الاحتفال بالكاتبة التي اشتهرت باسم ”ماما لبنى“، من خلال صورة كارتونية معبرة لها، وتم ربطها ببعض المقالات التي تبرز دورها وتاريخها.

ويرصد ”إرم نيوز“ في السطور التالية أبرز المعلومات عن نتيلة راشد وما قدمته في عالم الكتابة والصحافة على مدار تاريخها.

ولدت نتيلة راشد أو ”ماما لبنى“ في 19 أيلول/سبتمبر 1934 في أسرة ميسورة الحال، واشتهرت باهتمامها بالأطفال والتواصل معهم، وبدأت الكتابة للأطفال والشباب منذ أن كانت طالبة بجامعة القاهرة، وفي 1953، أذيعت لها أول مجموعة قصص قصيرة في الراديو.

الراحلة هي إحدى مؤسسي مجلة ”سمير“ للأطفال في 1956، وشغلت منصب رئيس تحريرها من عام 1966 وحتى 2002، وحرصت على تعليم الأطفال قواعد الصحافة والكتابة بشكل عام، فابتكرت باب ”مراسل سمير“، الصحفي الناشئ لرعاية أجيال من الأطفال.

حصلت على جائزة الدولة بأدب الأطفال في 1978 وعلى وسام العلوم والفنون من الطبقة الأول، وتمت ترجمة بعض أعمال ”ماما لبنى“ إلى اللغة الإنجليزية وترجمت هي نفسها بعض الأعمال عن الإنجليزية.

شغلت منصب أمينة لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، وشاركت كعضو باللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي لسينما الطفل وعضو باللجنة العليا للطفولة والنشء بمكتبة الإسكندرية.

تزوجت نتيلة راشد في 1956 من الكاتب عبد التواب يوسف، وأنجبا أولادهما الثلاثة لبنى وهشام وعصام، وتوفيت في 26 أيار/مايو 2012.