مصر تُعلن اكتشاف 14 تابوتا أثريا بمنطقة سقارة (صور)

أعلنت مصر، عن اكتشاف 14 تابوتًا أثريًا جديدًا، داخل بئر في منطقة سقارة، التي تقع في نطاق القاهرة الكبرى.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، الدكتور مصطفى وزيري، إلى أن الكشف الجديد عبارة عن بئر به 14 تابوتًا، ليصل عدد التوابيت المكتشفة بالموقع إلى 27 تابوتًا مغلقًا.

ولفت وزيري، في بيان، إلى أن ذلك يأتي استمرارًا لأعمال حفائر البعثة الأثرية، التي أسفرت الأسبوع الماضي عن كشف بئر عميق للدفن به أكثر من 13 تابوتًا آدميًا مغلقًا منذ أكثر من 2500 عام.

وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تمامًا، ولم تُفتح منذ أن تم دفنها وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب الآبار حيث تم العثور بداخلها على عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية.

وحتى الآن، لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي، ولكن سيتم الإجابة على هذه الأسئلة خلال الأيام القادمة، مع استمرار أعمال الحفائر.