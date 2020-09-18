مسؤول أردني يثير الجدل بتشبيهه كورونا بـ"الضبع" (فيديو)

أثار تصريح للمسؤول عن ملف وباء كورونا في وزارة الصحة الأردنية، الدكتور عدنان اسحق، ردود فعل انتقدت في أغلبها وبقالب ساخر، طريقة تعاطي الحكومة مع أزمة كورونا.

وكان المسؤول الأردني، قد قال الخميس، في رده على سؤال لمذيع في قناة المملكة، حول المبرر لفتح المطارات والحدود في ظل تزايد أعداد الإصابات بالفيروس، إن الفيروس بدأ بالانتشار المجتمعي، مقدما مثالا للمذيع ”عندما يدخل الضبع إلى منزلك هل تفتح الباب أم تبقيه مغلقا… بالتأكيد ستفتح الباب لعل الضبع يخرج منه، أما إن أبقيته مقفلا فسيأكلك الضبع“.

تشبيه الفيروس بـ“الضبع“ من قبل المسؤول عن ملف وباء كورونا، أثار ردود فعل ساخرة، تناولت طريقة تعاطي الحكومة مع ملف الأزمة وطرق تبريرها للإجراءات المتخذة لمكافحة الوباء.

الضبع سبب إعادة فتح المطار Posted by ‎زياد نصيرات‎ on Friday, September 18, 2020

وقال الكاتب الأردني الساخر، أحمد الزعبي، معلقا على التصريح ”نظرية الضبع والكورونا

للفيلسوف الأخ ضابع الكورنجي..“

نظرية الضبع والكورونا

للفيلسوف الأخ ضابع الكورنجي.. Posted by ‎احمد حسن الزعبي‎ on Friday, September 18, 2020

وقال حساب باسم بدر قنيبي، ”للاسف الضبع بعد ما شبهوا بفايروس كورنا اكتئب وقرر يترك البلد لجهة غير معلومة“.

للاسف الضبع بعد ما شبهوا بفايروس كورنا اكتئب وقرر يترك البلد لجهة غير معلومة pic.twitter.com/sVhfrYkPc6 — bader qunibi (@BQunibi) September 18, 2020

وهناك أيضا من طلب الصفح عن صاحب التصريح، قائلا ”#الضبع صار ترند الله أكبر.. ارحموا الرجل غلطة وما بعيدها“.

#الضبع صار ترند الله أكبر

ارحموا الرجل غلطة وما بعيدها#نظرية_الفستق — محمد علاونة (@malawneh67) September 18, 2020

معتصم العزة، قدم مختصرا لأكثر ما شغل الشارع الأردني في عام وكان آخره بالطبع ضبع كورونا، ”كلمات أردنية ذاعت في الأشهر والسنوات الأخيرة.

Black small square شوي شوي يا فهد (مسلسل جن).

Black small square وين كان المعلمين لما (عبد الهادي راجي المجالي).

Black small square NO COMMENT (وزير التربية والتعليم).

Black small square نشف ومات (وزير الصحة).

Black small square BACK TO BACK ( وزير النقل).

Black small square مثل الضبع (مسؤول ملف كورنا وزارة الصحة).“

كلمات أردنية ذاعت في الأشهر والسنوات الأخيرة. ▪️ شوي شوي يا فهد (مسلسل جن).

▪️ وين كان المعلمين لما (عبد الهادي راجي المجالي).

▪️ NO COMMENT (وزير التربية والتعليم).

▪️ نشف ومات (وزير الصحة).

▪️ BACK TO BACK ( وزير النقل).

▪️ مثل الضبع (مسؤول ملف كورنا وزارة الصحة). — Motasm Alazzeh (@alazzeh_motasm) September 18, 2020

وقال حساب باسم موسى العيدي على فيسبوك ”بعد ما سمعت قصه الضبع من السيد إسحاق… تطمنت انو الرجل المناسب في المكان المناسب.. وتطمنت عمستقبل البلد ومستقبل أولادي“.

بعد ما سمعت قصه الضبع من السيد إسحاق… تطمنت انو الرجل المناسب في المكان المناسب.. وتطمنت عمستقبل البلد ومستقبل أولادي

اشكرك يارب Posted by Mousa Aleide on Friday, September 18, 2020

أما زينة المعاني فعلقت على التصريح بسؤال مشروع: ”طبعاً، ولأن قصص الضبع جزء لا يتجزأ من تراثنا، فبمجرد ان سمع إبني بنظرية الضبع والباب، تساءل:

إذا دخل الضبع الى البيت، ونثر الضبع بوله في وجه من في البيت، سيخرج الضبع وسيلحق به أهل البيت كلهم!

سؤال مشروع فكما يقول المثل البدوي: إذا جنّوا ربعك، عقلك ما ينفعك!“.

طبعاً، ولأن قصص الضبع جزء لا يتجزأ من تراثنا، فبمجرد ان سمع إبني بنظرية الضبع والباب، تساءل:

إذا دخل الضبع الى البيت،… Posted by ‎زينة المعاني‎ on Friday, September 18, 2020

وفي رده على الضجة التي أثارها تصريحه، قال المسؤول الأردني عدنان اسحق، إن ذلك“ما هو إلا فلسفة لرواد التواصل الاجتماعي لممارسة التنمر والاستهزاء وجلب الإعجابات والمتابعات“.

وأضاف في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام المحلية، “ ما تم طرحه من تشبيه “فيروس كورونا ” بالضبع واضح ، إما إغلاق أو تعايش ، الفيروس موجود بالأردن كأي دولة في العالم وعلينا أن نختار إما إغلاق أو تعايش ، ولو فتحنا الباب لم نفتحه ليخرج الفيروس وإنما لنجد فرصة للتعايش مع وجوده“.

ومنذ بدء جائحة كورونا، تصدت الحكومة للأزمة باتخاذ حزمة إجراءات، كان أولها تفعيل قانون الدفاع، الذي سمح لرئيس الحكومة، عمر الرزاز،بفرض قوانين صارمة للتعاطي مع الأزمة، بدأت بفرض حظر شامل أدى لإغلاق البلاد داخليا وخارجيا ما تسبب بأزمة اقتصادية، في مقابل الحفاظ على أعداد إصابات كانت في حدها الأدنى مقارنة بدول الجوار.

ولكن مع إعادة فتح القطاعات، بدأت تزداد الإصابات المحلية بصورة متصاعدة، أثارت جدلا حول جدوى الإغلاقات وفرض حظر التجول، ووضع مقارنات بين تشديد الحظر في ظل عدد إصابات يومية بالكاد وصل للعشرات، وتخفيفه الآن بعد ارتفاعها للمئات.

وأعلن الأردن يوم الخميس، فرض أحكام بالسجن لمدة تصل إلى عام على كل من ينظم حفلات زواج أو بيوت العزاء أو تجمعات اجتماعية يحضرها أكثر من 20 شخصا، وذلك في أحدث إجراءات تهدف إلى احتواء تفشي فيروس كورونا.