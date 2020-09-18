رغم كورونا.. مصر ترفع نسبة الإشغال بالسينما والمسارح لـ50 %

قررت الحكومة المصرية، زيادة نسبة الإشغال بالسينما والمسارح ودور الثقافة إلى 50% من الطاقة الاستيعابية الخاصة بها، على الرغم من التحذيرات من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19“.

وشدد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بحسب القرار، على ضرورة التزام تلك المنشآت (السينمات والمسارح وما في حكمها)، بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة.

ويُطبق القرار اعتباراً من الإثنين 21 سبتمبر / أيلول المقبل، مع خضوع القرار للمتابعة لتقدير الموقف من قبل الجهات المعنية.

وكانت هناك تحذيرات كبيرة خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية الدول من تخفيف الإجراءات الاحترازية والإغلاق.