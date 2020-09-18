18 سبتمبر

هل تتجسس كاميرات إنستغرام على مستخدمي آيفون؟

هل تتجسس كاميرات إنستغرام على مستخد...

أُحيلت شركة فيسبوك مرة أخرى، إلى القضاء يوم أمس الخميس، وذلك بتهمة التجسس على مستخدمي تطبيق إنستغرام من خلال الاستخدام غير المصرح به لكاميرات هواتفهم المحمولة.

المصدر: إرم نيوز

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أُحيلت شركة فيسبوك مرة أخرى، إلى القضاء يوم أمس الخميس، وذلك بتهمة التجسس على مستخدمي تطبيق إنستغرام من خلال الاستخدام غير المصرح به لكاميرات هواتفهم المحمولة.

ورفع الشكوى الجديدة إلى المحكمة الاتحادية في سان فرانسيسكو، مستخدم  لانستغرام يزعم أن فيسبوك تقوم بشكل متعمد باستخدام التطبيق للكاميرا لغرض جمع ”بيانات مربحة وقيمة وحميمة جدا عن مستخدميها“، وهي بيانات لايمكن الوصول إليها بغير هذه الطريقة.

وقالت وكالة بلومبليرغ: إن موقع فيسبوك نفى التهمة وألقى باللوم على خطأ، قال إنه يجري تصحيحه، في تشغيل ما وصفه بإخطارات كاذبة تفيد بأن إنستغرام كان يصل إلى كاميرات هاتف آيفون.

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