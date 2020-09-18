الأردن.. غرامات باهظة والسجن لمخالفي إجراءات مكافحة كورونا

أعلن الأردن يوم الخميس، فرض أحكام بالسجن لمدة تصل إلى عام على كل من ينظم حفلات زواج أو بيوت العزاء أو تجمعات اجتماعية يحضرها أكثر من 20 شخصا، وذلك في أحدث إجراءات تهدف إلى احتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، في مؤتمر صحفي، مساء الخميس، إن الأوامر الأخيرة، سيتم تنفيذها بصرامة.

وأضاف: ”أمر الدفاع الجديد يأتي استكمالا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، وبهدف منع التجاوزات والمخالفات التي أدت إلى انتشار العدوى وتزايد حالات الإصابة خلال الأيام الماضية“.

وأشار إلى أنه سيتم أيضا فرض غرامات باهظة على المشاركين في أي تجمع مخالف للقوانين.

وألقى وزير الصحة سعد جابر باللوم في زيادة الحالات في الأسابيع القليلة الماضية على السلوك ”غير المسؤول“ في حفلات الزواج والتجمعات الاجتماعية حيث يختلط كثيرون دون وضع كمامات أو تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وفي السياق، قررت الحكومة الأردنية، الخميس، إلغاء الحجر المؤسسي (الفندقي) للقادمين إلى الأردن، وقال وزير النقل خالد سيف، إن العمل بالحجر المؤسسي الفندقي سيتوقف، وسيتم فرض حجر منزلي لمدة أسبوع ابتداء من 23 من الشهر الحالي.

وأضاف سيف خلال المؤتمر الصحفي ذاته، أنه ”سيتم فحص المسافرين عند الوصول إلى مطارات الأردن، وفي حال كانت النتيجة إيجابية، سيعزل المسافر، وتقدم له الرعاية الطبية، وفي حال كانت سلبية سيخضع للحجر المنزلي“.

وسجلت المملكة 279 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، يوم الخميس، في أعلى حصيلة يومية منذ بداية ظهور الوباء هناك في مارس/ آذار، ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 4131 إصابة بينها 26 حالة وفاة.