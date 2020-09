مترجمة لـ 25 لغة.. مذكرات أوباما تصدر الخريف المقبل بعد الانتخابات الرئاسية

أُعلن عن موعد طرح مذكرات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، التي طال انتظارها، والذي حدد في الـ17 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، أي بعد مرور أسبوعين على انتهاء الانتخابات الأمريكية هذا العام.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن دار نشر Penguin Random House الأمريكية قد أعلنت، اليوم الخميس، عزمها نشر مذكرات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تحت عنوان ”A Promised Land ”، أو ”الأرض الموعودة“، والتي تم التعاقد عليها مع الرئيس السابق في عام 2017 مقابل 65 مليون دولار.

والمذكرات تتكون من جزئين: الأول يتناول حياة أوباما منذ الطفولة حتى ولايته الأولى لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما تغلب على هيلاري كلينتون وجون ماكين، وأصبح أول رئيس أمريكي من أصل أفريقي يتقلد منصب رئيس الدولة.

ويتناول الكتاب أيضا الأحداث التي شهدتها فترة حكمه، خاصة عند الإعلان عن وفاة زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، بالإضافة إلى كيفية تعامله مع الأزمة المالية العالمية.

ويتضمن الكتاب مواقف شخصية لأوباما عن أوقات الشك والإحباط التي عاصرها، وعن كيفية تأثير فترة إقامته في البيت الأبيض على زوجته ميشيل أوباما وابنتيه ساشا وماليا.

أما عن الجزء الثاني من المذكرات، ما زال من غير المعروف تاريخ الإصدار الخاص به وماهية المواضيع التي يتناولها.

ويتكون الجزء الأول من المذكرات، من 768 صفحة متضمنة 16 صفحة للصور الفوتوغرافية، وسيتم طرحها للبيع مقابل 45 دولارا.

ويدل اختيار توقيت إصدار الكتاب الذي يتناول مذكرات أوباما على أنه ينتظر أن يعرف من سيكون رئيس الولايات المتحدة القادم، وهل سيحظى ترامب بولاية رئاسية ثانية أم لا؟ حتى يبدأ جولته الترويجية للكتاب الجديد.

وأصدر أوباما بيانا يُعلق فيه على طرح مذكراته، وقال إنه شعور رائع أن ينهي الكتاب، وأكد أنه حاول تقديم معلومات صحيحة وصريحة عن فترته الرئاسية، وأعرب عن أمله أن يكون هذا الكتاب مصدر إلهام للشباب في جميع أنحاء العالم عن قدرتهم على إحداث تغييرات جذرية في العالم.

ووفقا للصحيفة، فإنه سيتم طرح 3 ملايين نسخة للبيع، وسيصدر الكتاب بـ25 لغة مختلفة.

ولا تعتبر هذه المذكرات أولى أعمال أوباما في الكتابة، ففي عام 1995 أصدر كتاب Dreams From My Father والذي حقق نجاحا كبيرا وباع أكثر من 3.3 مليون نسخة في أمريكا وكندا، وفي عام 2006 أصدر كتاب The Audacity of Hope الذي حقق مبيعات تجاوزت الـ4 ملايين دولار.