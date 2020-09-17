اشتعال حرائق واسعة في جبل عمد بالطائف السعودية (صور وفيديو)

اشتعلت حرائق واسعة في في جبل عمد بمركز ثقيف التابعة لمحافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة بالسعودية، وأتت على مساحات واسعة في المناطق الزراعية، وسط محاولات حثيثة من السكان والجهات المختصة لإخماده.
أسأل الله أن يكون هذا الحريق سلام على كل سكان المنطقة.. وان يبارك جهود رجال الدفاع المدني باخماد الحريق..ونسأل الله ان يحميهم…
اللهم اجعلها برداً وسلاما#الطائف #حريق_جبل_عمد pic.twitter.com/0hseGvZfXI
— م.عبدالوهاب الرويلي (@abonaif1415) September 17, 2020
وقالت إمارة منطقة مكة في تغريدة عبر حسابها في ”تويتر“: ”يباشر حريق اندلع بمجموعة أشجار في جبل ”عمد“ بمركز ثقيف.. لازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق.
#مدني_ميسان
يباشر حريق اندلع بمجموعة أشجار
في جبل " عمد " بمركز ثقيف
.. لازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق#حريق_جبل_عمد pic.twitter.com/je9PMJVq3M
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) September 16, 2020
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع وصور، ترصد اشتعال مساحات واسعة من منطقة جبل عمد، وسط محاولات للسيطرة عليه من جانب فرق الدفاع المدني منذ مساء الأربعاء.
#حريق_جبل_عمد
لاحول ولاقوة الابالله اللهم أدم علينا نعمة الامن والأمان واحفظ بلادنا من كيد الكائدين ورد كيدهم في نحورهم ،، pic.twitter.com/8rVzXnwerj
— شهد التميمي🇸🇦 (@shahd506_) September 17, 2020
#حريق_جبل_عمد pic.twitter.com/QsQU68DQUz
— ﮼سبحان،الله،وبحمدة،سبحان،الله،العظيم ﮼ (@aahmmad5) September 17, 2020