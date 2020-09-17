اشتعال حرائق واسعة في جبل عمد بالطائف السعودية (صور وفيديو)

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اشتعلت حرائق واسعة في في جبل عمد بمركز ثقيف التابعة لمحافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة بالسعودية، وأتت على مساحات واسعة في المناطق الزراعية، وسط محاولات حثيثة