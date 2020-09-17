17 سبتمبر

اشتعال حرائق واسعة في جبل عمد بالطائف السعودية (صور وفيديو)

اشتعال حرائق واسعة في جبل عمد بالطا...

اشتعلت حرائق واسعة في في جبل عمد بمركز ثقيف التابعة لمحافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة بالسعودية، وأتت على مساحات واسعة في المناطق الزراعية، وسط محاولات حثيثة

المصدر: إرم نيوز

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اشتعلت حرائق واسعة في في جبل عمد بمركز ثقيف التابعة لمحافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة بالسعودية، وأتت على مساحات واسعة في المناطق الزراعية، وسط محاولات حثيثة من السكان والجهات المختصة لإخماده.

وقالت إمارة منطقة مكة في تغريدة عبر حسابها في ”تويتر“: ”يباشر حريق اندلع بمجموعة أشجار في جبل ”عمد“ بمركز ثقيف.. لازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع وصور، ترصد اشتعال مساحات واسعة من منطقة جبل عمد، وسط محاولات للسيطرة عليه من جانب فرق الدفاع المدني منذ مساء الأربعاء.