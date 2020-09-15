السعودية.. مشاركة مشاهير التواصل في رحلة "كروز" السياحية تثير الجدل

أثار عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، جدلا واسعا في المملكة؛ بعدما تسببت مشاركتهم في رحلة سفينة ”كروز“ البحرية الفارهة بانقسام حول الصورة التي نقلوها عن البلاد الطامحة للتحول لوجهة سياحية عالمية.

وأقلعت السفينة الطابقية ذات الأجنحة الفندقية الفخمة، يوم الأحد الماضي، في رحلة تمتد لأربعة أيام في مياه البحر الأحمر، تتخللها فعاليات فنية وترفيهية، يشارك فيها نجوم ومشاهير، بينهم الفنان عمرو دياب.

ووثق عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وبينهم عبدالرحمن المطيري، وأحمد البارقي وفيصل اليامي، مشاركتهم في الرحلة، عبر سلسلة من مقاطع الفيديو والصور التي شاهدها متابعوهم الكثر.

وأظهرت تلك الصور ومقاطع الفيديو، تصرفات مختلفة لعدد من أولئك المشاهير، بينها الرقص في أماكن مختلفة على متن السفينة، وإعداد القهوة بشكل يدوي على موقد نار على متن السفينة، بجانب الصراخ والضحك في بعض الأحيان.

#ياسر_الفيصل يعني احمد البارقي مُضحك الحين؟تعبنا والله من هذولا الهمج pic.twitter.com/uvOF0KsmDM — إدار (@ll1ll91) September 15, 2020

🔴 اوقفو المهازل والهمج هؤلاء

من اختارهم يتحمل نتايج الفشل

من اختارهم مسؤل عن الحملة والنتايج الهزليه واسلوب تافه جداً وشعبوي يكس صورة نمطية تافه

اوقفو مشاهير الفشل

اوقفو مشاهير الفشل

pic.twitter.com/xlKuDT1Gsq#كروز_السعوديه — 🔴Abdullah alghamdi..MBS🇸🇦 (@AbdullahMbs_kas) September 15, 2020

وأثارت تلك التصرفات، انقساما بين مشاهديها، حيث اعتبرها كثيرون، مسيئة لصورة البلاد أمام من سيشاهدون تفاصيل الرحلات البحرية التي تأمل المملكة أن تستقطب سياحا من مختلف دول العالم بجانب سياح الداخل.

شلة البارقي ومرعي ابي اعرف من الي سوا لهم دعوه ازعجو الناس والعالم وتطفلو على فايز المالكي وهو جالس لحاله ومستمتع ، هل هم يشوفون ان هم كذا فله ؟! مصيبه #كروز_السعودية pic.twitter.com/ugUYDlzALa — مآجد .. (@mj1991m) September 15, 2020

#كروز_السعوديه

همجية قروب عبدالرحمن المطيري

سخافة قروب احمد البارقي

مرعي مرعي وما ادراك ما مرعي 👎🏻

فيصل اليامي خذ من السخافة قد ماتبغى

عز بن فهد والركض في الممرات اول /ب اذا طلعوا فسحة.

أبو راكان بيض الله وجهه محتوى واخلاق وصل الرسالة بالزبط وابتعد من همجية بعض بزران الشهرة — م.عبدالرحمن (@A_Al_suofran) September 14, 2020

وتلقت الشركة الحكومية المنظمة لتلك الرحلات، انتقادات بسبب استعانتها بأولئك المشاهير للترويج للسفينة، على حد وصف بعض المغردين السعوديين في تويتر، فيما لقي أولئك المشاهير من يدافعون عنهم، وقالوا إن الرحلة ترفيهية وتستوجب الاسترخاء وعدم الالتزام بأي قيود طالما أنها لا تسيء للآخرين.

حرام تضيع المجهودات الجبارة لوزارة السياحة التسويقية لجذب السياح داخلياً و خارجياً لهذا السبب!! كيف تمت دعوتهم؟ #كروز_السعودية pic.twitter.com/o9tbihafiO — Reem Bin Saddik ريم عمر بن صديق (@ReemBinSaddik) September 15, 2020

غريب ع بالي طاب بالمسبح بثوبه ولا مسوي شي كايد وهيصه اخرتها طلع نقاش ع الطاوله وبيناتهم فقط مازعج احد ولا تدخل بشغل احد هو بس ذا المقطع ولا فيه شي ثاني ماشفته وربي استغربت هالهجوم طبعا ماعرفه بسلامته 😳

#كروز_السعودية #ابو_عوض pic.twitter.com/cpVFeTBsIA — عزف (@3ZF_9) September 15, 2020

اتفهم ان على كبار الموظفين المسوقين مسؤولية تجاه انجاح حملاتهم وتقديم ارقام وتقارير تثبت ذلك لرؤسائهم، ولكن وسائل التسويق ليست محصورة فقط على المؤثرين، هناك افكار مختلفة ووسائل اخرى، وعلى كل مسوق أن يدرك ان المشاهير اذا دخلوا حملة افسدوها.. الا من رحم ربي. #كروز_السعودية pic.twitter.com/AnqQvNugE4 — ابراهيم البكيري (@ibrahim_albkeri) September 14, 2020

ودافع أحد أولئك المشاهير، ويعرف باسم ”أبو عوض“ عن الانتقادات التي طالته، قائلا إنه يشارك في الرحلة على حسابه الخاص وليس بدعوة من إدارة السفينة بهدف الترويج لها، نافيا طرده من السفينة بعدما ظهر وهو يغادر قبل انتهاء الرحلة بسبب ظرف خاص، كما قال.

الذين وضعوا خطة تسويق #كروز_السعودية ارتكبوا غلطة فادحة بدعوة كثير من السنابيين وتركهم يبثون ما يريدون عنها الفئة التي تستهدفها هذه النوعية من الخدمات هي الفئة الراقية والثرية والتي ستفقد ثقتها آليا بالخدمة بمجرد ظهور هؤلاء على متن السفينة ودعايتهم لها التسويق فن وليس سبهللة — هاني الظاهري (@Hani_Dh) September 14, 2020

ليه التقليل منه هذا لبسه وهذا طلبه يبي حليب شاهي وش المشكلة لازم يطلب صمول كبتشينو عشان يكون كشخه ولا عشان اكبر الاشخاص انتقدوه يلله نتقد نفسهم خلو عندكم وعي وعقل .

ليه م انتقدوا اللي مسوين مفجوعين من السفينه! ويصارخون و ع فكره فئات ذي موجوده بمجتمعنا #كروز_السعودية pic.twitter.com/buFdXBUrPx — نور الفيِصُل. (@F_6ii1) September 15, 2020

وتبدأ تكلفة الحجز في الرحلة التي تستمر أربعة أيام من 10465 ريالا (نحو 2800 دولار) للشخص الواحد، فيما تبدأ أسعار حجز رحلة الأيام الثلاثة من 7475 ريالا (نحو ألفي دولار) للشخص الواحد.

والبحر الأحمر وجهة سياحية عالمية لم تستفد منها السعودية من قبل كما هو حال جيرانها في مصر والأردن عبر وجهتي شرم الشيخ والعقبة، لكن المملكة تعمل بجد على عدة مشاريع سياحية عملاقة في موقع يمتاز بطبيعة خلابة تعد الجزر المتناثرة أهم معالمها، بجانب أماكن تراثية ضاربة في القدم.

وتحمل السفينة اسم ”سيلفر سبيريت“، وتطلق الشركة الحكومية المشغلة لها، اسم ”كروز“ على رحلاتها التي تندرج ضمن برنامج سياحي يحمل بدوره اسم ”صيف السعودية (تنفس)“، وتشرف عليه عدة جهات حكومية، ويتضمن 16 رحلة بحرية.

وبدأت السعودية، العام الماضي، بمنح تأشيرات سياحية ميسرة لمواطني دول غربية وآسيوية، وتوافد عدد منهم بالفعل على المملكة قبل أن تعطل تداعيات فيروس كورونا خطط الرياض في تنمية عوائد السياحة، ضمن خططها لتنويع موارد الاقتصاد بجانب مبيعات النفط.