15 سبتمبر

السعودية.. مشاركة مشاهير التواصل في رحلة "كروز" السياحية تثير الجدل

السعودية.. مشاركة مشاهير التواصل في...

أثار عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، جدلا واسعا في المملكة؛ بعدما تسببت مشاركتهم في رحلة سفينة "كروز" البحرية الفارهة بانقسام حول الصورة التي

المصدر: الرياض – إرم نيوز

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أثار عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، جدلا واسعا في المملكة؛ بعدما تسببت مشاركتهم في رحلة سفينة ”كروز“ البحرية الفارهة بانقسام حول الصورة التي نقلوها عن البلاد الطامحة للتحول لوجهة سياحية عالمية.

وأقلعت السفينة الطابقية ذات الأجنحة الفندقية الفخمة، يوم الأحد الماضي، في رحلة تمتد لأربعة أيام في مياه البحر الأحمر، تتخللها فعاليات فنية وترفيهية، يشارك فيها نجوم ومشاهير، بينهم الفنان عمرو دياب.

ووثق عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وبينهم عبدالرحمن المطيري، وأحمد البارقي وفيصل اليامي، مشاركتهم في الرحلة، عبر سلسلة من مقاطع الفيديو والصور التي شاهدها متابعوهم الكثر.

وأظهرت تلك الصور ومقاطع الفيديو، تصرفات مختلفة لعدد من أولئك المشاهير، بينها الرقص في أماكن مختلفة على متن السفينة، وإعداد القهوة بشكل يدوي على موقد نار على متن السفينة، بجانب الصراخ والضحك في بعض الأحيان.

 

وأثارت تلك التصرفات، انقساما بين مشاهديها، حيث اعتبرها كثيرون، مسيئة لصورة البلاد أمام من سيشاهدون تفاصيل الرحلات البحرية التي تأمل المملكة أن تستقطب سياحا من مختلف دول العالم بجانب سياح الداخل.

 

وتلقت الشركة الحكومية المنظمة لتلك الرحلات، انتقادات بسبب استعانتها بأولئك المشاهير للترويج للسفينة، على حد وصف بعض المغردين السعوديين في تويتر، فيما لقي أولئك المشاهير من يدافعون عنهم، وقالوا إن الرحلة ترفيهية وتستوجب الاسترخاء وعدم الالتزام بأي قيود طالما أنها لا تسيء للآخرين.

 

ودافع أحد أولئك المشاهير، ويعرف باسم ”أبو عوض“ عن الانتقادات التي طالته، قائلا إنه يشارك في الرحلة على حسابه الخاص وليس بدعوة من إدارة السفينة بهدف الترويج لها، نافيا طرده من السفينة بعدما ظهر وهو يغادر قبل انتهاء الرحلة بسبب ظرف خاص، كما قال.

وتبدأ تكلفة الحجز في الرحلة التي تستمر أربعة أيام من 10465 ريالا (نحو 2800 دولار) للشخص الواحد، فيما تبدأ أسعار حجز رحلة الأيام الثلاثة من 7475 ريالا (نحو ألفي دولار) للشخص الواحد.

والبحر الأحمر وجهة سياحية عالمية لم تستفد منها السعودية من قبل كما هو حال جيرانها في مصر والأردن عبر وجهتي شرم الشيخ والعقبة، لكن المملكة تعمل بجد على عدة مشاريع سياحية عملاقة في موقع يمتاز بطبيعة خلابة تعد الجزر المتناثرة أهم معالمها، بجانب أماكن تراثية ضاربة في القدم.

وتحمل السفينة اسم ”سيلفر سبيريت“، وتطلق الشركة الحكومية المشغلة لها، اسم ”كروز“ على رحلاتها التي تندرج ضمن برنامج سياحي يحمل بدوره اسم ”صيف السعودية (تنفس)“، وتشرف عليه عدة جهات حكومية، ويتضمن 16 رحلة بحرية.

وبدأت السعودية، العام الماضي، بمنح تأشيرات سياحية ميسرة لمواطني دول غربية وآسيوية، وتوافد عدد منهم بالفعل على المملكة قبل أن تعطل تداعيات فيروس كورونا خطط الرياض في تنمية عوائد السياحة، ضمن خططها لتنويع موارد الاقتصاد بجانب مبيعات النفط.