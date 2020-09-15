مقرب من ترامب يثير الجدل بعد دعوته لإطلاق قنابل الغاز على صحفي

حذف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الأمريكية، مايكل كابوتو، من حسابه على تويتر ليلة أمس، تغريدتين وصفتا بالصادمتين، دعا في إحداهما لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على أحد الصحفيين، كما اشتبك في الأخرى مع ناشط على منصة التواصل الاجتماعي مستخدما ”تعابير مسيئة“.

ووصفت شبكة فوكس نيوز كابوتو، الذي كان مساعدا سابقا في الحملة الانتخابية للرئيس ترامب، بأنه صاحب مواقف خلافية بشأن جائحة كورونا تميل للتطرف في تأييد مواقف ترامب، وأنه يخضع حاليا لتحقيق لجنة فرعية في مجلس النواب حول ما إذا كان السياسيون تدخلوا في البيانات العلمية الحكومية الروتينية لكي تتوافق مع تصريحات ترامب العلنية حول جائحة فيروس كورونا.

فيسبوك حوّل صفحته إلى خاصة

وقد دأب كابوتو على معارضة تصريحات مركز السيطرة على الأمراض حول فيروس كورونا وقال كذبا في مقطع فيديو على فيسبوك يوم الأحد: إن مركز السيطرة على الأمراض لديه ”وحدة مقاومة“ ضد ترامب، ومنذ ذلك الحين حوّل فيسبوك صفحته إلى فئة ”خاصة“.

وكان كابوتو اشتكى من تقرير يقول، إن الأطفال يمكنهم نقل فيروس كورونا، وطلب من مركز السيطرة على الأمراض تعديل التقرير أو إزالته، قائلا إن التقرير قد يؤثر على إعادة فتح المدارس ويضر بترامب سياسيا، حسب ما نشرت صحيفة بوليتيكو.

الحديث عن تمرد مسلح يعقب الانتخابات

وفي فيديو مباشر على فيسبوك، عرضته -أيضا- صحيفة نيويورك تايمز، حذر كابوتو من أن ”فرق الاغتيال اليسارية ستنخرط في تمرد مسلح بعد الانتخابات الرئاسية، وقال إن المسؤولين يشاركون في ”الفتنة“ بطريقة تعاملهم مع الوباء.

وأضاف كابوتو: ”كما ترون فإنهم سيضطرون لقتلي، ولسوء الحظ أعتقد أن هذا هو ما يحدث“.

تعابير صادمة

وفي عرضها للتغريدتين اللتين حذفهما كابوتو من حسابه ليلة أمس قالت شبكة فوكس نيوز إن إحداهما اقترحت استعمال قنابل الغاز المسيل للدموع مع صحفي يشتكي، فيما وصف ناشطا آخر على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه ”من مُخلّفات النظافة الأنثوية“، وسخر منه بالقول: ”لديك أربعة أشخاص يتعقبونك“.