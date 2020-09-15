السعودية.. إيقاف حساب طيار ركن على تويتر

أوقف موقع تويتر، الإثنين، حساب طيار ركن، الذي يزعم صاحبه بأنه مواطن سعودي، عرف عنه مهاجمته للمملكة وسياساتها.

وتصدر هاشتاغ #إيقاف_حساب_طيار_ركن قائمة الأكثر تغريدا على تويتر.

وعمل حساب طيار ركن، منذ سنوات، على محاولة تضليل آلاف السعوديين بنشر دعاية غير مباشرة تستهدف الوقيعة بين المملكة و الإمارات، وتلك إستراتيجية تتبناها قطر وإعلامها بشكل واضح منذ سنوات عديدة بحسب محللين.

وسبق للمغرد السعودي البارز والمعروف باسم ”نايفكو“ كشف هوية الحساب المستعار باسم ”طيار ركن“، والذي تأكد أنه حساب قطري تخفى منذ سنوات؛ لتضليل عشرات آلاف المتابعين السعوديين في موقع التدوين المختصر.

ونشر نايفكو، صورة تظهر تباهي صاحب حساب ”طيار ركن“ قبل سنوات بسيارته القطرية قائلا: ”السيارة التي صور طبلونها طيار ركن يوم الأحد الماضي، لإثبات أنه سعودي، هذي لوحتها، تقدر تنكر ياغالي؟ @MBS_MBSKSA اذا تقدر تنكر .. وريني شجاعتك، جرّب #حكاية_طيار_ركن”.