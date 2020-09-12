قابلة للاشتعال.. تحذير من منتجات AmazonBasics

حذرت شبكة ”سي إن إن“ وتقارير عالمية أخرى، من منتجات AmazonBasics، التي لا تزال معروضة للبيع في منافذ الشركة، رغم العديد من الشكاوى التي تحذر من خطورتها وقابليتها للاشتعال.

وأجرت ”سي إن إن“ تحقيقا حول الأمر، تضمن بعض القصص عن المنتجات الخطيرة، حيث ذهب رجل إلى المستشفى بعد أن اشتعلت النيران في كرسيه أثناء نومه، وعلى ما يبدو بسبب ذوبان سلك (USB).

وأبلغت سيدة عن واقعة حدثت مع ابنها البالغ 20 عاما، حيث قالت السيدة لرجال الإطفاء إن كرسي ابنها اشتعلت فيه النيران أثناء نومه، وإنه تعرض للحرق وهو يحمل الكرسي المشتعل إلى الخارج.

واشتعلت النيران في ميكروويف (AmazonBasics) عندما قام طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات بتسخين كوب من المعكرونة والجبن، ورأى أحد الرجال حريقا قادما من منتج (AmazonBasics) الواقي من زيادة التيار بينما كان شاحن هاتف واحد موصولا به، حيث كان طفله ينام في غرفة قريبة.

وجمعت شبكة ”سي إن إن“ ما لا يقل عن 1500 مراجعة منذ 2016 لأكثر من 70 عنصرا وصفت انفجار المنتجات، أو اشتعال النيران أو الذوبان، أو التسبب في حدوث أعطال كهربائية، أو تشكل مخاطر.

وقامت ”أمازون“ بإزالة بعض العناصر التي أبلغ العملاء عن أنها خطيرة، مثل كابل USB وواقي زيادة التيار، وذلك بالرغم من أن العديد منها لا تزال على الموقع، وفقا لما أفادت به الشبكة الإخبارية الأمريكية.

وقالت الشبكة، إنه ”ضمن أكثر من 1500 مراجعة، وصف العديد من المستهلكين صراحة العناصر على أنها قد تكون خطيرة باستخدام مصطلحات، مثل خطر أو حريق أو القول بأنه يجب سحب المنتج، لكن لا يزال نحو 30 عنصرا مع ثلاث مراجعات أو أكثر مثل هذه للبيع على موقع أمازون اليوم“.

وأضافت أنه ”ما لا يقل عن 11 منتجا آخر يتوافق مع هذه المعايير لم يعد معروضا للبيع، وأصبح بعضها غير متاح بعد أن بدأت سي إن إن بإعداد تقاريرها، وتمت إزالة أربع صفحات من المنتجات على الأقل من موقع بائع التجزئة بالكامل، تاركة وراءها عناوين URL فارغة. وأكدت أمازون أن ثمانية من هذه المنتجات على الأقل كانت قيد التحقيق، لكنها قالت إن الشركة قررت أنها جميعا تفي بمعايير السلامة الخاصة بها“.

وبالرغم من العديد من مشكلات السلامة التي تم الإبلاغ عنها، إلا أن أمازون أصدرت عمليتي سحب رسميتين فقط لمنتجات (AmazonBasics)، وتلقت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الفيدرالية 10 تقارير فقط على الأقل، على مدار ثماني سنوات، تشير إلى أحد منتجات (AmazonBasics) مع مخاوف مماثلة لتلك الواردة في المراجعات التي حللتها (CNN).

يذكر أن (AmazonBasics) هي العلامة التجارية الخاصة بشركة أمازون لكل شيء، بدءا من أدوات المطبخ وحتى الملحقات التقنية وكل شيء بينهما، وركزت العلامة التجارية في الأصل على المنتجات الصغيرة غير المكلفة نسبيا.