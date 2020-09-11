مفتي مصر: الصلاة في المساجد المقامة على أرض "مغتصبة" لا تجوز

حسم مفتى الديار المصرية الدكتور شوقي علام، الجدل حول حكم الصلاة في مسجد مبني على أرض مملوكة للدولة أو خاصة مغتصبة، بأنه لا يجوز.

وقال علام، في تصريحات تلفزيونية إن ”العلماء والفقهاء قالوا إن المسجد المبني على أرض مغتصبة، وهذا أمر قد يتعجب منه الناس الآن، لا تجوز الصلاة فيه، ويأثم من يذهب إليه للصلاة“.

وأكد أن البناء على الأرض غير المملوكة سواء للمساجد أو غيره لا يجوز إلا بإذن مالكها، مؤكدًا أن ”الفتاوى مستقرة على عدم جواز الصلاة في مسجد مبني على أرض مغتصبة، لأن الجريمة مستمرة“.

وتشهد الفترة الأخيرة حالة كبيرة من الجدل، حول هدم المساجد في بعض الأماكن بمصر، بغرض تنفيذ مشروعات قومية من طرق أو كباري وغيرها، والبعض أرجع إلى البناء المخالف على أرض دولة.