الكشف عن أول سفينة إنقاذ هجينة في العالم (صور)

كشفت الصين عن أول سفينة إنقاذ هجينة، تعمل بالوقود والكهرباء معاً، أطلقت عليها اسم (Shenhai 01)، وتعمل بمجموعة من المميزات والحلول الكهربائية والرقمية التي تساعد في دعم العمليات المستدامة وتعزيز السلامة والكفاءة.

وتعمل أول سفينة إنقاذ هجينة صينية الصنع، في حالات الطوارئ، بتقنيات الدفع الكهربائي ونظام تخزين الطاقة وأحدث حلول الأتمتة والتحكم التي تعمل على تحسين الكفاءات التشغيلية.

وتم تسليم السفينة، التي يبلغ طولها 78 متراً، بنجاح إلى إدارة السلامة البحرية في مدينة ”شينزين“ الصينية، وسيتم نشرها لتقديم استجابات للطوارئ في البحر وتنفيذ عمليات الإنقاذ.

ويمكن تشغيل (Shenhai 01) بالكامل بوساطة البطاريات لمدة تصل إلى 3 ساعات من العمليات، وهو أمر بالغ الأهمية لعمليات الإنقاذ الآمنة في المناطق المتأثرة بالغازات الخطرة.

من جهته، قال شيوبين قوه، نائب المدير العام لإدارة السلامة البحرية في شنزن ”كأول سفينة إنقاذ للطوارئ هجينة تصممها وتصنعها الصين ، صُنفت Shenhai 01 من بين أفضل السفن المتقدمة تقنيا في جميع أنحاء العالم“.

سيتم التحكم في إعدادات الطاقة من خلال نظام إدارة الطاقة المتكامل الذي سيعمل على تحسين استخدام الطاقة على متن السفينة خلال الإبحار،

ويتحكم النظام في 3 مجموعات من مولدات الديزل ومجموعتين من بطاريات الليثيوم بسعة إجمالية تبلغ 1680 كيلو وات في الساعة.