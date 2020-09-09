مصر.. القبض على والد الطفلة بطلة فيديو قيادة سيارة نقل على الطريق السريع‎

أعلنت السلطات المصرية القبض على والد الطفلة بطلة الفيديو المتداول الذي تقوم فيه بقيادة سيارة نقل على طريق سريع .

وأوضحت النيابة العامة في مصر أن الفيديو قديم تم تسجيله وبثه عام 2017 عبر الصفحة الخاصة بوالد الفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم تحديده وضبطه من قبل السلطات في مصر.

وأضاف بيان للنيابة العامة المصرية أن والد الطفلة اعترف بأنه كان يقوم بتعليم ابنته القيادة على السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده لتعريضه حياة ابنته والمواطنين للخطر .

وكان قد تداول مستخدمو صفحات التواصل الاجتماعي فيديو صادما لطفلة صغيرة تقود سيارة نقل ثقيل على الطريق العام، وبجانبها صوت يوجهها بكيفية القيادة والسير على خط مستقيم على الطريق السريع والذي تبين فيما بعد أنه والدها.

وتسبب الفيديو في حالة غضب واسعة ومطالبات بإلقاء القبض على والد الطفلة حتى لا تتكرر الواقعة مرة أخرى.